Poliisi on niukkasanainen kaivosta löytyneestä ruumiista – kuolemansyy selvityksessä

Poliisi ei toistaiseksi ota kantaa siihen, kuinka kauan miehen uskotaan olleen kuolleena.

Kaivo, josta ruumis löytyi, jää kuvassa oikealla näkyvien puskien taakse. Paikka on avara ja joku ohikulkija on saattanut nähdä torstaiaamuna jotain.­

Poliisi sai torstaiaamupäivänä noin kello yhdeltätoista ilmoituksen, jonka mukaan Helsingin Pikku Huopalahdessa sijaitsevassa katukaivossa on tajuton tai muuten liikkumaton henkilö.

Kun pelastuslaitos ja poliisi kiirehtivät paikalle, kaivosta löytyi keski-ikäisen miehen ruumis.

Kysymyksiä on paljon. Miten mies ylipäänsä päätyi kaivoon, raskaan ritilän alle? Miten kauan hän on ollut siellä? Kuinka kauan hän on ollut kuolleena? Joutuiko mies rikoksen uhriksi vai onko kyseessä jonkinlainen outo tapaturma?

Ruumis löytyi tästä kaivosta torstaina aamupäivällä.­

Vastauksia sitä vastoin on niukalti. Poliisi vetää niukkaa tiedotuslinjaa, eikä julkisuudessa tiedetä tähän mennessä sitäkään, onko poliisilla epäilys vainajan henkilöllisyydestä. Poliisi ei ole myöskään ottanut kantaa siihen, liittyykö kuolemaan rikos. Poliisin mukaan tässä vaiheessa selvitetään miehen kuolemansyytä ja sitä mukaa tapahtumista paljastuu se, mikä paljastuu.

Tapauksen tutkinnanjohtajaksi on nimetty kokenut rikostarkastaja Petri Rainiala. Rainiala viestittää Ilta-Sanomille, ettei ole vielä valmis ottamaan kantaa tapahtumien yksityiskohtiin, jottei julkisuuteen välittyisi virheellisiä johtopäätöksiä.

Poliisi sitä vastoin pyytää apua yleisöltä tapahtumien selvittämiseen. Kaivo, josta ruumis löytyi, sijaitsee Taavetinkujan päässä olevan leikkipuiston vieressä.

Kaivo, josta ruumis löytyi, jää kuvassa oikealla näkyvien puskien taakse. Paikka on avara ja joku ohikulkija on saattanut nähdä torstaiaamuna jotain.­

Lähistöllä sijaitsee Pikku Huopalahden puisto ja päiväkoti Pensseli. Päiväkodin johtaja Piia Saaristo kertoi tuoreeltaan Ilta-Sanomille, että lapset välttyivät näkemästä ruumiin nostoa.

– Veimme lapset sisälle heti, kun operaatio alkoi. Vanhemmille on tiedotettu, että kaikki on ollut rauhallista, Saaristo kertoi.

Pikku Huopalahden puistoa halkoo kevyenliikenteenväylä, joka kulkee kaivon läheltä. Poliisin mukaan se on kohtuullisen vilkas aamuliikenteen reitti.

Poliisi toivookin, että esimerkiksi paikan ohi polkeneet työmatkapyöräilijät olisivat huomanneet torstaiaamuna jotain.

Poliisi pyytää mahdollisesti asiaan liittyviä vihjeitä ja havaintoja henkilöiltä, jotka liikkuivat alueella erityisesti torstaiaamuna 12. marraskuuta. Tiedot voi ilmoittaa osoitteeseen vakivaltarikosyksikko.helsinki@poliisi.fi tai numeroon 029 547 4464.