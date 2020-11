Pandemia jyllää edelleen, ja stm:ssä mietiskellään juttuja kaikessa rauhassa, kirjoittaa Anna Perho.

Matkailuala on pahassa kriisissä. Pandemia jyllää edelleen, ja stm:ssä mietiskellään juttuja kaikessa rauhassa. Ulkomaalaisia turisteja tulee hyvin vähän, eikä Suomi-turre maksa kieliä puhuvalle oppaalle luontopolun alkuun taluttamisesta. Reippailun jälleen hiihtokämpän kiukaalle heitetty lenkki korvaa ravintolapalvelut, ja revontulien sijaan ihaillaan Masked Singerin väriloistoa.

Ala tarvitseekin nyt aivan uudenlaista markkinointiajattelua. Siksi ilahduttaa, että matkatoimistot kokeilevat kotimaisen matkailun paketointia klassisten etelänreissujen tapaan. Tästähän saa vaikka mitä!

Helsinki Exclusive VIP-paketti. Yöpyminen Hotel Kämpin sviitissä, aamupala noudetaan Woltilla lentokentältä, jossa sämpylän ja kahvin hinta 87 euroa. Shoppailua ”lifestyle”-putiikeissa, joissa myydään saippuaa ja kynttilöitä kuusi kertaa kalliimmalla kuin Tokmannilla. Aitioliput oopperaan erikoishinnalla (=valtion subventointi poistettu) 1280 e. Illallinen Palacessa, josta limusiinikuljetus Teatteri-yökerhoon, jossa voi nähdä humalaisen julkkiksen. Jokaiseen pakettiin kuuluu pahvinen, kannellinen kahvimuki, jota kanniskelemalla voit kokea olevasi ”kuin oikea helsinkiläinen”.

Helsinki Economy -paketti. Yöpyminen Vantaalla airbnb:ssä. Tutustutaan pääkaupunkiseutuun Hop on–Hop off -kierroksella. Hop on -pisteinä toimivat kaikki julkisen liikenteen pysäkit, ja Hop off tapahtuu, kun tarkastaja astuu bussiin (järjestäjä ei vastaa mahdollisista sakoista). Ilmainen kävely tunnetuimpien nähtävyyksien (Kiasma, Finlandiatalo, Sibelius-monumentti jne) ympärillä, katsotaan omista kännyköistä mikä juttu. Ruokailu opiskelijaravintolassa, juomana maailmankuulua suomalaista hanavettä. Kulttuuria nautitaan kuuntelemalla Mikonkadun katusoittajia.

Forssa Adventures. Matka tehdään Onnibussilla Matkahuollon pihalle, josta kaupunkikierros. Kierroksen aikana tutustutaan K-marketin, S-marketin ja pankkikonttorien julkisivuihin. Ruokailu paikallisia antimia nauttien kepap-pitseriassa. Vierailu paikallisessa parlamenttirakennuksessa eli huoltoasemalla. Iltaretket: sauvakävely Koillis-Forssassa tai Pakohuone-elämyspeli, jossa osallistujat yrittävät päästä takaisin kotiin. Huom. Nyt Adventures-sarjassa myös Halsua, Juuka ja Kärsämäki samalla ohjelmapaketilla.

Santa Claus-paketti. Klo 9.00 Charter-lento Rovaniemelle. Klo 10.05 saapuminen, pilkkihaalarit päälle ja tilataksilla Joulupukin kylään. 10.30 selfiet pukin kanssa. Klo 10.45 ruokailu: kinkkukiusausta, kotikaljaa ja piparkakkuja Klo 10.50 lumisafari. Klo 10.57 nähdään poro. Klo 11.30 pimeä laskeutuu, revontulishow. Klo 12.00 Lapin kaste. Klo 12.05 takaisin kentälle, lento kotiin.

Nuuksio National Park. Aja autolla Nuuksion kansallispuiston liepeille. Huom. parkkitilaa rajallisesti, varaudu pysäköimään ojaan. Alussa luonnossa vellovat ihmismassat, roskia heittelevä ja kaljoitteleva nuoriso sekä laturaivosta inspiraationsa saavat kokeneet vaeltajat saattavat hämmentää tottumatonta, mutta tunnelma tempaa pian mukaansa, ja voit kuvitella olevasi miljoonakaupungin ihmispyörteessä.

Tähtien elämää -kierros. Hurmaantumisvaroitus – tällä kierroksella tutustutaan suomalaisten viihdetähtien elämään! Kierros aloitetaan katsomalla, mihin Mikko Leppilampi on pysäköinyt autonsa. Matka jatkuu Walk of Famelle, eli Riihimäen teatterin eteen, jossa moni kertoo nähneensä Aku Hirviniemen haamun. Mahdollisuus ottaa kuvia Tomi Björkin ravintolan oven edessä. Kierros päättyy metsään, jossa ”Peltsi” Peltolan on nähty pyöräilevän.

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.