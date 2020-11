Kuopion koulusurmaajan puolustus todennäköisesti ilmaisee tyytymättömyytensä tuomioon

Elinkautiseen vankeuteen murhasta ja 20 murhan yrityksestä tuomitun Joel Marinin puolustus vetosi oikeudenkäynnissä miekkamiehen olleen tekohetkellä alentuneesti syyntakeinen. Käräjäoikeuden kanta oli toinen.

Puolustusasianajaja Matti Niiranen pitää todennäköisenä, että Marinin puolelta ilmaistaan tuomioon tyytymättömyyttä. Valituspäätös ja asian vieminen uudelle kierrokselle hovioikeuteen ratkaistaan myöhemmin.

– Olemme keskustelleet päämiehen kanssa tänään asiasta. Tuomio on 120 sivua pitkä, eikä tuollaista ratkaisua tässä ajassa voi tehdä. Meillä on viikko aikaa tyytymättömyyden ilmoittamiseen ja 30 vuorokautta aikaa valittaa tuomiosta. On hyvin paljon mahdollista, että ilmoitamme tyytymättömyytemme ja sen jälkeen ajan kanssa perehdymme tuomioon ja ratkaisemme, valitammeko siitä, Niiranen kertoo.

Käräjäoikeuden tuomion mielentilatutkimusta koskevassa osiossa kerrotaan, että Joel Marinilla on autistisen spektrin piirteitä. Nämä piirteet vaikuttivat osaltaan myös tuomiopäivänä käydyn puhelinkeskustelun sisältöön.

– Hänen ilmaisunsa on hyvin niukkailmeistä, jota on vaikea tulkita etenkin puhelimessa. Siihen käsitykseen kuitenkin jäin, että aika raskain mielin hän otti tiedon elinkautisesta vastaan, Niiranen kertoo.