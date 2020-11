Saara, 27, ja Julius, 35 muuttivat asumaan mökille – alkoi iso elämänmuutos

Sienimetsä alkaa nyt omalta pihalta. Työpäivän voi käynnistää uinnilla mökkijärvessä. Samoilu raikkaassa luonnossa on jokapäiväistä arkea. Suomalaiset kertovat, miten elämä muuttui, kun he muuttivat asumaan kesämökille.

Pörssimeklarikin pystyy etätöihin

Saara Cederström, 27 ja hänen miehensä Julius Cederström, 35, asuivat vielä tammikuussa Kruununhaassa Helsingissä, mutta kaipasivat elämäänsä muutosta.

– Lähdimme miettimään, mitä haluaisimme elämältä ja tulimme siihen tulokseen, että haluamme mökin.

Pariskunta osti vanhan maitotilan Kangasniemeltä mökkikäyttöön. Lisäksi he ostivat Espoosta asunnon, jossa oli tarkoitus asua vakituisesti.

Maaliskuussa korona muutti suunnitelmat, kun selvisi, että sekä pörssimeklarina toimiva Saara että ulkoiluvarusteiden maahantuonnin parissa työskentelevä Julius voivat tehdä töitä etänä. He päättivät muuttaa kokonaan Kangasniemelle.

Mökille muutto ei ole kaduttanut.

– On aivan ihanaa, että työpäivän jälkeen on täällä järven rannalla ja maalla. Mieli lepää, Saara sanoo.

Pari sai vauvan kesällä, joten muuton lisäksi elämään tuli toinenkin iso muutos.

Saaran mukaan mökille muuttaminen on opettanut pysähtymään ja miettimään omaa arvomaailmaa uusiksi. Stressikin on kaupunkielämään verrattuna vähentynyt.

– Ei ole enää sellaista enemmän-mentaliteettia, vaan oma tekeminen on rauhoittunut.

Etätöissä työstäkin saa enemmän irti.

– Tekeminen on terävöitynyt ja kirkastunut, kun keskittyy olennaiseen.

Perhe on alkanut hoitaa omaa kasvimaata. Maasta nousee esimerkiksi tomaattia, artisokkaa, perunaa, porkkanaa ja yrttejä.

– Todella paljon enemmän tulee vietettyä aikaa luonnossa, kun esimerkiksi sienimetsä alkaa käytännössä tontiltamme.

– Vaikka luonto on aina ollut tärkeää meille, niin nyt se on koko ajan läsnä kaikessa tekemisessä, Saara sanoo.

Matti Kairamo, mökki Ylöjärvellä.­

Mieluummin lintuja kuin busseja

Tamperelainen Matti Kairimo oli viihtynyt loma-asunnollaan Ylöjärven Pimeesalmessa ennen koronaakin, mutta pandemia sai yrittäjän siirtymään täysipäiväisesti ”mökille”. Tosin Kairimon tapauksessa ei voi puhua mökistä, kun loma-asunto muistuttaa enemmän omakotitaloa.

– Pitäisi kai sanoa vapaa-ajan asunto, mutta eihän minulla ole vapaa-aikaa. Täällä minä norkoilen aina, vaikka minulla on kaupunkiasunto, Kairimo sanoo.

Käteväksi uuden asumisratkaisun tekee se, että sadan metrin päässä sijaitsee Kairimon yritys, satavuotias Pimeesalmen telakka ravintoloineen ja vuokramökkeineen.

Se ei kuitenkaan ole ainoa syy, miksi yrittäjä on nähnyt parhaimmaksi siirtyä Tampereen humusta Ylöjärven rauhaan.

– Tykkään luonnosta. Kaupungissa ei ole oikeastaan mitään, mitä kaipaan. Vanhemmiten sitä ihminen erakoituu. Mieluummin kuuntelen linnun laulua ja aaltoja kuin busseja ja huutoja, Kairimo miettii.

– Aion jossain vaiheessa hakea tätä pysyväksi osoitteeksi. Tämä täyttää omakotitalon standardit, ja tässähän sijaitsee molemmin puolin omakotitaloja. Ei pitäisi olla mitään estettä, miksei muutosta voisi tehdä, mutta kyllä siihen varmaan jotain byrokratiaa tulee vielä tielle, hän miettii.

Onko jokin erityinen syy, että Kairimolla on yhä asunto Tampereen keskustassa?

– Ei oikeastaan. Se nyt vaan on siellä, hän nauraa.

Iiro Hakaluoto, mökki Salon Suomusjärvellä.­

Luonto antaa rauhaa keskittyä

Radio- ja tv-journalismia Helsingissä opiskeleva Iiro Hakaluoto, 49, muutti mökilleen Saloon maaliskuussa juuri ennen kuin Uusimaa suljettiin. Opinnot olivat loppusuoralla ja lopputyönä tehtävä oman radiokanavan pyörittäminen onnistui etänä.

Hän kertoo viihtyvänsä omissa oloissaan, joten muutto luonnon keskelle ei tuonut suurta muutosta elämään.

– Parasta oli, että se antoi rauhaa keskittyä lopputyön tekemiseen, Hakaluoto sanoo.

Kun luonto on aivan vieressä, tulee uloskin astuttua useammin kuin kaupungissa.

– Mökillä on aina ulkonakin yhtä sun toista tekemistä, niin se on hyvää vastapainoa. Kaupungissa sitä olisi hyvin pitkälle ollut vain neljän seinän sisällä.

Keväällä aika kuluikin pihaa hoitaessa ja kunnostaessa paikkoja kesää varten. Kaupunkielämään muutosta toivat myös mökin suhteellisen askeettiset olosuhteet, kun esimerkiksi vedet piti kantaa itse sisälle.

Hakaluoto asui kevään mökillä, mutta muutti kesäksi takaisin Helsinkiin. Hän ei ehtinyt viettää kaupunkielämää kauan, sillä syksyllä asunnossa alkanut putkiremontti ja paheneva koronatilanne ajoivat miehen jälleen mökille. Nyt Hakaluoto on viettänyt koko syksyn Salossa mökillä.

– Syksyn tullen on tullut käytyä jonkin verran keräämässä sieniä, kun mökin lähellä on aika hyvät sienimaastot.

Sam Forsbom ja Marja Keso, mökki Kemiönsaaressa.­

Kemiönsaarelle äkkiä vakituisesti

Sam Forsbom ja Marja Keso viettivät Kemiönsaarella sijaitsevassa talviasuttavassa mökissään kesät ja viikonloput sekä usein myös etätyöpäiviä.

Vuonna 2010 rakennettu paikka oli käytännössä heidän kakkosasuntonsa, kunnes he keväällä laittoivat Helsingin-asunnon myyntiin ja alkoivat selvittää mahdollisuutta muuttaa pysyvästi vapaa-ajanpaikkaansa.

Kun asunto meni kaupan, yhtäkkiä Forsbomit olivat ilman vakituista kotia ja osoitetta, sillä mökin muuttaminen edes tilapäiseksi asuinpaikaksi ei onnistunut.

– Siinä kohdassa juttelin kunnan kanssa ja sainkin hyvät ohjeet. Ensin haettiin poikkeamislupaa, jossa selvitettiin, onko tässä riittävät edellytykset pysyvälle asumiselle. Se meni läpi, mutta sitten oli saatava kaavamuutos ja uusi rakennuslupa.

Yksityiskohtaista selvitettävää riitti niin paljon, että Forsbom pyysi avukseen alaa tuntevan rakennusinsinöörin. Prosessi on kesken, mutta vihreää valoa näkyy jo.

” Jos saa avuksi ammattilaisen, joka puhuu samaa kieltä viranomaisten kanssa ja ymmärtää kokonaisuuden, se helpottaa paljon.

Paikka sijaitsee saaressa, jonne kulkee tie. Kunnallistekniikka on kunnossa ja maalämmöllä varustettu talo ja paikka täyttävät ympärivuotisen asumisen vaateet.

– Tässä käyttötarkoitus ei muutu käytännössä, mutta käsittääkseni se muuttuu lain ja kaavan kannalta. Byrokratia ei ole vain kunnan vika, vaan se tulee maankäyttölaista. Toki ymmärrän, että sääntöjä pitää noudattaa huolellisesti, toteaa Forsbom ja toivoo byrokratian yksinkertaistamista.

Hän myös kannattaa lämpimästi 500 euron palveluseteliä, jota Kemiönsaaren kunta suunnittelee avuksi vastaavaan prosessiin ryhtyville vapaa-ajanasukkailleen.

– Näiden asioiden hoitaminen ei ole mitään rakettitiedettä, mutta ne pitää osata hoitaa oikealla tavalla. Jos saa avuksi ammattilaisen, joka puhuu samaa kieltä viranomaisten kanssa ja ymmärtää kokonaisuuden, se helpottaa paljon.

Wiki Wiström, mökki Rymättylässä.­

Peura tuli kylään

Turkulaisen Wiki Wikströmin ajoi mökille alun perin putkiremontti.

Samoihin aikoihin korona tyhjensi kokonaan kalenterin yrittäjien valmennuksia tekevältä Wikströmiltä.

– Vähän aikaa istuskelin mökin kalliolla ja mietin, mitä nyt. Etävalmennukset olivat ihmisille vielä vieras juttu, ja oma tekemiseni perustuu paljon ihmisten lukemiseen ja aistimiseen.

Sitten Wikströmiin otti yhteyttä hiljattain yrityksen perustanut ystävä, joka tarvitsi sparrausta. Hän kyseli apua myös toiselle kollegalle.

– Heinäkuuhun mennessä olin auttanut veloituksetta 70 yrittäjää. Palkkani tuli siitä, että oivalsin asioita myös omassa liiketoiminnassani, Wikström sanoo.

Sparrauksen lisäksi Wikström osallistui webinaareihin – Rymättylässä sijaitsevan 60-luvulla rakennetun merenrantamökin pöydän ääressä. Mies tuli seuraksi viikonloppuisin ja lomalla.

” Herättyäni kävelin suoraan mereen uimaan.

– Herättyäni kävelin suoraan mereen uimaan. Aluksi se tuntui vähän vilakalta, mutta jatkoin sitä ihan viimeisiin päiviin. Naapurin mies kommentoi, että olet sinä hullu.

Läppärillä istumisen lomassa Wikström teki ruokaa ja käveli metsässä etsimässä marjoja. Ahdistus töiden loppumisesta helpotti.

– Kun avasi mökin oven, aurinko paistoi ja rannassa liplatti meri. Siitä tuli heti hyvä fiilis ja murheet unohtuivat, hän sanoo.

Syksyllä hämärä alkoi tulla jo neljän–viiden maissa. Silloin alkoivat eläimet liikkua.

– Meillä oli siellä kaikki vesilinnut joutsenista lähtien. Kerran tuli peura moikkaamaan terassin viereen, ja tuijoteltiin hetki toisiamme silmiin.

Mökki laitettiin talviteloille viime viikonloppuna. Wikström myöntää, että kaipuu sinne on kova.

– Olisin niin paljon mieluummin siellä. Täällä kulkee autoja ja on kauheasti ihmisiä. He tulevat kaupassa ihan iholle.

– Kahdeksan kuukautta minä mökillä ja mies Turussa piti parisuhteen hyvänä, mutta kyllä siinä tulee myös ikävä, hän nauraa.

Tuomas ja Minna Koskinen, mökki Asikkalan Kalkkisissa.­

Ei ole kiirettä ja vedet ovat puhtaat

Tuomas ja Minna Koskinen viettivät vapaa-aikaa Asikkalan Kalkkisissa Kymenvirran rannalla ja tekivät töitä Helsingissä. Muutama vuosi sitten he ryhtyivät selvittämään, miten kesäpaikan voisi muuttaa vakituiseksi asuinsijaksi.

– Ostettiin tämä tontti vuonna 2006 ja rakennettiin kesäpaikka. Täällä on puhtaat vedet, eivätkä ihmiset ole niin kovin kiireisiä, joten viihdyimme kauhean hyvin. Kun työt ja asunto olivat Helsingissä, kuljimme kesäisin tätä väliä joka toinen päivä.

Muutos ei käynyt käden käänteessä, vaikka talo vastasi omakotitalon vaatimuksia.

– Kaava-asiat rajoittavat aika paljon, ja Ely-keskus oli yksi kompastuskivi. Nykyään Asikkalassa ollaan onneksi paljon myötämielisempiä käyttötarkoituksen muuttamisessa, mutta silloin se tuntui mahdottomalta, kertoo Tuomas Koskinen.

” Täällä on puhtaat vedet, eivätkä ihmiset ole niin kovin kiireisiä.

Byrokratiasta huolimatta mylly kannatti Koskisten mielestä käydä läpi. Aika kuluu Asikkalassa leppoisasti.

– Meillä on vielä yritystoimintaakin, mutta minä olen nykyään eläkkeellä. Harrastelen kaikenlaista ja jelppaan kavereita. Minna on mukana monissa vapaaehtoishommissa, kuten Leaderissa, kyläyhdistyksessä ja Martoissa, eli mielenkiintoista tekemistä on löytynyt molemmille.

– Tavallaan me muutettiin omiemme pariin, sillä olen kotoisin täältä Kalkkisista, ja Minna taas on Lahdesta.

Koskiset käyvät Helsingissä muutaman kerran kuukaudessa, mutta tulevat aina kipin kapin takaisin Asikkalaan.

Alpo Merilä, mökki Utajärvellä.­

Luonnon ihmeellistä kiertokulkua

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston viestintäpäällikkö Alpo Merilä on paiskinut etätöitä mökillään Utajärvellä melkein koko korona-ajan. Hän jäi mökille etätöihin heti maaliskuussa.

– Aloittaessani mökin ikkunasta näkyi lunta ja Oulujoki jäässä, samoin nyt. Koko luonnon kiertokulku sorsakavereineen, tuhansine lintuineen ja villikissoineen tuli tutuksi. Ikkunasta seurasin, kun serkku muokkasi pellon, kylvi luomukauran, joka kasvoi laihosta ja lopulta puitiin, Merilä kuvailee kauniisti työympäristöään mökillä.

” Laihduin 10 kiloa kevään aikana. Itse laitettu ruoka sai sen aikaan.

Utajärvelle on matkaa Oulusta noin 55 kilometriä. Merilän etätyöpaikka siellä on vuonna 1999 valmistunut talviasuttava mökki. Lisäetuna ovat rantasauna, huikeat maalaismaisemat ja Oulujoki.

Lokakuun lopussa Merila siirtyi tekemään etätöitä osan viikosta kotona Oulussa. Nyt mökkityöt jatkuvat parina päivänä viikossa.

Aluehallintoviraston työmäärä kasvoi koronan takia. Merilä tekee työtä langattomien kuulokkeiden kanssa. Etäyhteys on loistava, mökillä on 100M Utakuidun valokuitu.

Merilän mukaan työpaine ei rasita, kun vastapainoksi saa työmatkasta säästyvällä ajalla kokea katiskan ja perkata kalat.

– Luonto, avoimet rauhoittavat pellot serkun emolehmälaumoineen ja Utajärven ja Rokuan upeat maastopyöräilymahdollisuudet tulivat mahtavalla tavalla tutuksi.

Etätyöskentelyllä on tunnetusti monia hyvä ja huonoja puolia. Liika tietokoneen ääressä istuminen puuduttaa, väsyttää ja lihottaa. Merilä kertoo, että ruoka- ja liikuntatottumukset ovat menneet hänelläkin uusiksi, mutta hyvällä tavalla.

– Laihduin 10 kiloa kevään aikana. Itse laitettu ruoka sai sen aikaan, virastoelämässä meno on epäterveellisempää. Huono puoli on se, että kun paikalla on useampi asuja, ei mökillä ole omaa huonetta ja omaa rauhaa. Toisaalta ei omaa rauhaa ole virastossakaan nykyisin. Onko se hyvä vai huono puoli, että työtahti etätöissä on ollut aika julmaa, Merilä aprikoi.