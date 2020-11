THL: Suomessa 316 uutta koronatartuntaa

Viikossa tartuntoja on ollut kaksi vähemmän kuin edeltävällä jaksolla.

Suomessa on raportoitu 316 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viimeisen viikon aikana on raportoitu 2 948 tartuntaa. Luku on 171 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 2 777 koronatartuntaa.

Viikossa tartuntoja on ollut kaksi vähemmän kuin edeltävällä viikolla. Viimeisten seitsemän päivän aikana on raportoitu 1 473 tartuntaa, kun edeltävänä seitsemänä päivänä tartuntoja vahvistettiin 1 475.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän myöhemmin tänään.