Tutkija: Somevaikuttajilla yllättävän merkittävä vaikutus nuorten kuluttamiseen – ”Ei ole pelkästään huono asia”

Somevaikuttajilla on iso vaikutus nuorten kulutuskäyttäytymiseen. Tutkija kertoo, millaisia ominaisuuksia nuoret arvostavat somevaikuttajissa eniten.

Maailmankuulu räppäri Drake esittelee sosiaalisessa mediassa ökykalliita vaatteitaan. Richard Mille -kello maksaa 750 000 euroa ja Tom Fordin kengät 15 000 euroa.

Asukokonaisuuksien hintoja paljastetaan sosiaalisessa mediassa esimerkiksi haulla How much is your outfit ja Suomessa #paljonsunoutfitmaksaa -tunnisteella.

Jyväskylän yliopiston tutkija Jesse Tuominen on tutkinut nuorten kulutuskäyttäytymistä sosiaalisessa mediassa.­

Nuorten kuluttamista sosiaalisessa mediassa tutkinut Jesse Tuominen Jyväskylän yliopistosta kertoo, että sosiaalisella medialla on iso vaikutus nuorten kuluttamiseen. Aihetta tutkittiin tänä vuonna.

– Tutkimme, miten nuorten 15–19-vuotiaiden somevaikuttajien seuraaminen vaikuttaa heidän kulutukseensa. Huomattiin, että vaikutus on yllättävän merkittävä, Tuominen kertoo.

– Isoin löydös oli se, että ne jotka seurasivat tubettajia usein, niin heidän ostoinnokkuus oli isompi kuin niiden, jotka olivat passiivisempia seuraajia.

Myös pienemmän luokan somevaikuttajat pystyvät vaikuttamaan nuorten kuluttamiseen.

– Somevaikuttajahan ei tarkoita aina välttämättä sitä, että sulla täytyy olla miljoonia seuraajia, vaan voi olla myös tällaisia mikroinfluenssereita, eli pienemmän mittakaavan vaikuttajia, joilla saattaa myös olla kaupallista yhteistyötä jonkun yrityksen kanssa ja he esittelevät vaatteita tai jotain tuotetta.

Tuomisen mukaan somevaikuttajan persoonalla on merkitystä.

Kanadalainen räppäri Drake esittelee somessa miljoonille seuraajilleen ylellistä elämäntyyliään.­

– Kuka tahansa ei ostoinnokkuuteen pysty vaikuttamaan, eli sillä on tietysti väliä, millaisia ominaisuuksia somevaikuttajilla on. Ainakin uskottavuus ja aitous ovat olleet yhteydessä ostoinnokkuuteen.

Sosiaalisen median myötä esimerkiksi kalliiden merkkivaatteiden vertailu on yhä helpompaa.

– Vertaileminen on entistä helpompaa, kun nuorilla on siihen niin paljon enemmän kanavia kuin ennen, Tuominen sanoo.

– Sitten voi olla tietysti myös niin, että paineet ovat kasvaneet sen myötä, kun sä näet enemmän muiden hienoja vaatteita ja silloin tulee itsellekin sellainen fiilis, että täytyisi jotenkin mukautua siihen porukkaan. Näinhän ei tietenkään kaikilla nuorilla ole.

Samaan aikaan kun kuluttaminen ja merkkivaatteiden ihannointi on yleistä, osa nuorista arvostaa yhä enemmän myös vihreitä arvoja.

– Tutkimukset osoittavat, että nuoriso arvostaa yhä enemmän vihreitä arvoja. On kuitenkin ristiriitaista näyttöä siitä, ovatko nuoret todella vihreämpiä kuluttajia kuin muut. Toisaalta tiedetään, että nuoret saattavat esimerkiksi boikotoida joitain brändejä, jotka eivät ole kovin ympäristöystävällisiä.

Roni Bäck on suosittu tubettaja.­

Tuominen näkee, että somevaikuttajilla on mahdollisuuksia vaikuttaa paljon muuhunkin kuin pelkkään kulutuskäyttäytymiseen.

– Somevaikuttajillahan on tosi tärkeä rooli. Esimerkiksi koronapandemian alussa tubettaja Roni Bäck jakoi THL:n sanomaa siitä, miten koronan kanssa kuuluisi toimia, niin nämähän on todella tärkeitä.

– Some ei missään nimessä ole pelkästään huono asia, vaan tässä on myös paljon potentiaalia. Jos jossain kohtaa nuoret esimerkiksi huomaavat, että joku tietty brändi tekee epäeettisesti jotain tuotetta ja sitä aletaan boikotoida somen kautta, niin kyllähän sillä voi olla tosi tärkeitä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.