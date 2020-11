Nainen meni vastaanotolle rytmihäiriöiden takia, lääkäri pyysi yllättäen ottamaan housut pois ja tekemään kyykkyjä

Viidestä seksuaalisesta ahdistelusta tuomitun lääkärin ammatinharjoittamisoikeutta ei ole poistettu tai rajoitettu.

Potilaidensa ahdistelusta tuomittu 49-vuotias lääkärimies on ilmoittanut olevansa tyytymätön Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomioon.

Käräjäoikeus langetti hänelle äskettäin 1 vuoden ja 3 kuukauden ehdollisen vankeustuomion viidestä seksuaalisesta ahdistelusta. Ehdollisen vankeuden ohessa hänen on suoritettava 50 tuntia yhdyskuntapalvelua.

Tekojen määrä ja laatu olisivat puoltaneet ehdotonta vankeutta, mutta koska rikosprosessi oli pitkittynyt viranomaisten viiveiden takia ja syyteoikeus oli lähellä vanhentua, käräjäoikeus päätyi määräämään vankeuden ehdollisena. Tuomiosta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Tuomioon johti se, että useilla eri työnantajilla ja eri puolilla Uuttamaata työskennellyt lääkäri teki toistuvasti perusteettomia gynekologisia tutkimuksia naispotilailleen vuosina 2010–2016.

Tapaus 1: Nainen meni vastaanotolle ahdistuneisuuden vuoksi. Keskustelun yhteydessä kävi ilmi, että naisella oli tiputteluvuotoa. Nainen ei pitänyt sitä ongelmana, mutta lääkäri halusi tehdä potilaalle gynekologisen sisätutkimuksen.

Tapaus 2: Lääkäri hakeutui vastaanotolle sydämen rytmihäiriöiden vuoksi. Potilaan yllätykseksi lääkäri riisutti hänet lähes alasti niin, että vain stringit jäivät jalkaan. Lääkäri selitti, että potilaan syke täytyy saada koholle, joten hän teetätti liki alastomalla naisella kyykkyjä samalla, kun istui itse potilaan takana.

Tapaus 3: Potilas hakeutui vastaanotolle vatsaoireiden takia. Lääkäri teki potilaalle peräaukon tutkimuksen ja sen jälkeen gynekologisen sisätutkimuksen. Potilaan mukaan lääkäri kosketteli toistuvasti hänen klitoristaan ja kyseli, missä asennoissa potilas harrastaa seksiä.

Tapaus 4: Potilas meni vastaanotolle kontrollikäyntiin verisen ulosteen vuoksi. Lääkäri kertoi epäilevänsä potilaalla lantionpohjalihasten kireyttä, jonka halusi tutkia. Lääkäri riisutti potilaan ja ryhtyi painelemaan tämän sisäreiden ja häpyhuulten välistä aluetta.

Tapaus 5: Potilas meni vastaanotolle näyttämään endometrioosista johtuvaa pattia ja saadakseen sairauslomatodistuksen. Potilaan mukaan lääkäri kysyi häneltä ”milloinkas pimppiä on viimeksi tutkittu” ja teki tällekin gynekologisen sisätutkimuksen. Potilas kuvaili kommentteja oudoiksi ja sisätutkimusta ”ihmeelliseksi hivelyksi”.

Lääkäri itse piti tutkimuksia perusteltuina. Hän epäili itsestään tehtyjen rikosilmoitusten sytykkeeksi Facebook-ryhmää, jonka yksi ”itseään uhrina pitävä” henkilö oli perustanut.

Lääkärin mukaan potilaat alkoivat pitää ”aivan normaaleja” lääkärintutkimuksia rikoksina Facebook-ryhmän takia.

Lääkärin mielestä osoituksena rikosilmoitusten masinoinnista oli se, että rikosilmoitukset oli pääosin tehty vasta hyvinkin paljon väitettyjen tapahtumien jälkeen.

Käräjäoikeuden mukaan sitä kuitenkin selitti se, että uhrit olivat epäilleet aluksi itseään ja omia havaintojaan tapahtumista hyvin voimakkaasti. Kyseessä oli kuitenkin lääkäri – ammattilainen, johon lähtökohtaisesti luotetaan. Ei ole muutenkaan epätyypillistä, että seksuaalirikoksen uhriksi joutunut viivyttää rikosilmoituksen tekemistä häpeän ja itsesyytösten vuoksi.

Käräjäoikeus totesi, ettei lääkärin lääketieteellistä pätevyyttä ole sinänsä aihetta epäillä. Päinvastoin. Hän onnistui asiantuntemustaan hyväksi käyttäen rakentamaan potilaiden oireista aasinsillan gynekologisen sisätutkimuksen tarpeeseen, olipa kyseessä sitten ahdistuneisuus tai vatsavaivat.

Käräjäoikeuden mukaan mies käytti törkeästi väärin lääkärin ja potilaan välistä riippuvuussuhdetta, eikä hänen toiminnalleen ollut nähtävissä muuta selitystä kuin seksuaalinen tarkoitus.

Vaikka miehen toiminnasta on valitettu lukuisia kertoja eri tahoille, kuten työnantajille ja aluehallintovirastoon, hän ei ole menettänyt oikeuttaan toimia lääkärinä. Tämä on mahdollistanut sen, että hän on voinut aina siirtyä uuteen paikkaan töihin ongelmien ilmetessä.

IS tarkasti terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteristä, että miehellä oli lääkärinoikeudet tallella vielä torstaina 12. marraskuuta 2020.

Mies on työskennellyt muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa, Mehiläisessä, Terveystalossa ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä.

Hänen tulonsa ovat kuitenkin romahtaneet. Vielä vuonna 2016 mies tienasi lähes 90 000 euroa, mutta jo vuonna 2017 tulot romahtivat 33 200 euroon. Vuonna 2018 hän ei verotietojen mukaan ansainnut senttiäkään, kun taas vuonna 2019 ansiotuloja oli runsaat 32 000 euroa.

Vielä alkuvuodesta 2020 lääkäri teki terveyskeskuslääkärin sijaisuuksia Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Tuomion jälkeen kuntayhtymä tiedotti, että lääkäri on siirretty pois tehtävästään eikä hänen työsuhdettaan jatketa.

– Seksuaalinen ahdistelu ja häirintä ei missään muodossa ole hyväksyttyä. Meillä on täysin nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi asioidessaan palveluissamme ja töissä ollessaan, kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen sanoi tiedotteessa.