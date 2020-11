Tähdet paljastavat asukokonaisuuksiensa hinnan suositulla Youtube-kanavalla.

Somevaikuttajat ja popparit paljastavat sosiaalisessa mediassa asujensa hinnat. Asukokonaisuusvideoita on jaettu tunnisteella #paljonsunoutfitmaksaa yli vuoden ajan muun muassa Youtubessa suosituksi ponnahtaneella MolyBros-kanavalla, Instagramissa ja Tiktokissa.

Ylen mukaan vastaavat videot leviävät julkkisten lisäksi myös nuorten ja lasten keskuudessa. 16-vuotias nuori kertoo Ylen haastattelussa, että mitä kalliimmat vaatteet, sitä paremmat. Hänen mukaansa nuoret ylistävät merkkivaatteita vain siksi, että ne ovat merkkiä.

Vastaavia videoita ja kuvia maailmalta löytyy esimerkiksi haulla How much is your outfit. Tiktok-palvelussa How much is your outfit -videoita ja kuvia on katsottu jo yli 19 miljoonaa kertaa.

Suositun räp-artistin Draken asukokonaisuusvideo on kerännyt Youtubessa jo yli 10 miljoonaa katselukertaa. Drake esittelee videolla muun muassa 11 000 euroa maksavaa Brioni-takkiaan, 15 000 euroa maksavia Tom Fordin kenkiä sekä Richard Mille-kelloa, jonka hinnaksi artisti kertoo 750 000 euroa. Draken asukokonaisuuden hinta on huikeat 979 000 euroa.

Räppäri Mikael Gabriel.­

Noin vuoden vanhassa Youtube-videossa suomalaisräppäri Mikael Gabriel paljastaa asukokonaisuutensa hinnaksi 76 740 euroa. Tässä muutamia esimerkkejä Gabrielin vaatteiden ja korujen hinnoista.

Tillanderin koru 13 000 e

Toinen koru 9000 e

Kello 30 000 e

Ben Baller- käsikoru 6000 e

Toinen käsikoru 14 000 e

Housut 500 e

Pop-muusikko Isaac Elliot.­

Suosittu poppari Isaac Elliot esittelee vuosi sitten julkaistulla Youtuben videolla omaa asukokonaisuuttaan. Kokonaishinnaksi Elliot kertoo 22 075 euroa.

Niken kengät 1300 e

Housut 1000 e

Guccin paita 1025 e

Louis Vuitton -laukku 4000 e

Kello 10 000 e

Takki 1300 e

Somevaikuttaja Nelli Orell.­

Somevaikuttaja Nelli Orell paljastaa asukokonaisuutensa hinnaksi 5269 euroa.

Louis Vuitton -vyö 260 e

Marimekon takki 260 e

Michael Kors -reppu 350 e

Apple-kello 400 e

Burberry-kaulahuivi 390 e

Louis Vuitton -rannekorut 355 e

Kaulakoru+korvakorut 3000 e

Tubettaja Jaakko Parkkali.­

Tubettaja Jaakko Parkkalin asukokonaisuus oli edellisiä hieman huokeampi, 1498 euroa.

Adidaksen kengät 100 e

Paita 120 e

Chicago Bulls -pilottitakki 300 e

Kaksi sormusta yhteensä 800 e

Jyväskylän yliopiston professori Terhi-Anna Wilska kertoo Ylen haastattelussa, että somevaikuttajat ovat nostaneet brändien merkitystä.

Wilskan mukaan nuoret havittelevat yhä kalliimpia brändejä, eivät enää keskiluokkaisia brändejä.