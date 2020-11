Laukaasta löytyi erittäin harvinainen TSE-tautinen hirvi – sairaus on sukua hullun lehmän taudille

Ruokavirasto toivoo näytteitä kuolleista tai sairaista hirvistä. Erityishuomio Laukaan seudulla.

Laukaasta huonokuntoisena löytynyt 18-vuotias hirvilehmä sairasti Suomessa erittäin harvinaista TSE-tautia, kertoo Ruokavirasto.

Tauti on läheistä sukua BSE-taudille eli hullun lehmän taudille.

Laukaa sijaitsee Keski-Suomessa lähellä Jyväskylää.

Hirvi kohdattiin hirvijahdissa. Se makasi maastossa nääntyneenä, joten sitä ei kaadettu, vaan lopetettiin.

Suomen edellinen ja ensimmäinen TSE-tapaus on Kuhmosta alkuvuodelta 2018, jolloin 15-vuotias hirvi löytyi kuolleena.

Muita tapauksia ei ole.

TSE on hirvellä parantumaton tauti. Hirvi ei voi tartuttaa sitä ihmiseen.

Hirvieläinten näivetystauti CWD (chronic wasting disease) ja muut TSE-taudit (transmissible spongiform encephalopathy) kuuluvat samaan prionien aiheuttamaan aivotautiryhmään kuin esimerkiksi hullun lehmän tauti eli BSE (bovine spongiform encephalopathy).

Näivetystauti CWD on yleinen Pohjois-Amerikassa.

Euroopassa CWD löydettiin ensi kerran keväällä 2016 norjalaisesta tunturipeurasta. Koko potilaan viiteryhmä (populaatio) hävitettiin, mutta silti tauti löytyi tänä vuonna uudelleen naapuripopulaatiosta.

Norjan tapausten hälyttämänä EU käynnisti vuonna 2018 seurantaohjelman Ruotsissa, Suomessa, Puolassa ja Baltian maissa.

Suomessa TSE:n esiintymistä on tutkittu vuodesta 2003. Tutkittuja ruhoja on noin 5 000. Yksittäisiä TSE-hirviä on kohdattu myös Ruotsissa ja Norjassa, mutta periaatteessa kyseessä on eri tauti kuin tunturipeurojen CWD.

Ruokaviraston tiedotteen mukaan vanhojen hirvien TSE ei tartu hirvestä toiseen – kuten CWD tarttuu peurojen kesken..

Varmuuden vuoksi Laukaan seudulla kuitenkin lisätään näytteiden ottoa.

Ruokaviraston projektin tavoitteesta uupuu vielä 500 näytettä, joten se pyytää paliskuntia, metsästäjiä ja SRVA-henkilöitä eli suurriistavirka-apuhenkilöitä lähettämään näytteitä kaikkialta Suomesta.

Näytteeksi sopivat kaikki lihantarkastuksessa hylätyt, kuolleena löydetyt, sairaana tai heikkokuntoisena lopetetut tai liikenneonnettomuuksissa kuolleet yli vuoden vanhat hirvieläimet.