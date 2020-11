Koronarokotteita riittää aluksi vain 1–10 prosentille suomalaisia – tulossa myös täysin uusi mRNA-rokote

Ensin rokotetaan todennäköisesti terveydenhuollon henkilöstö.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n koronaviruskatsauksessa kävi torstaina ilmi, että kun koronavirusta vastaan kehitettyjä rokotteita alkaa tulla tarjolla, voidaan Suomeen saada aluksi vain 1-10 prosenttia tarvittavasta rokotemäärästä.

THL:n kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä pitää tärkeänä, että Suomi hankkii tehokkaan ja turvallisen rokotteen heti kun se on mahdollista. Tämä todettiin jo keväällä.

Elokuussa päätettiin varata väestölle kolmea eri rokotetyyppiä. Tuolloin ei vielä ollut tietoa rokotteiden tehosta.

– Silloin ajateltiin, että varmasti joku niistä toimii, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo.

– Rokotteet tulevat maahan vähitellen sitä mukaa kun myyntiluvat on saatu, hän jatkaa.

Nohynek toteaa, että koska rokotteita on alkuvaiheessa saatavilla vähän, niiden suhteen joudutaan tekemään priorisointia. Ensin rokotetaan hyvin todennäköisesti terveydenhoitohenkilöstö ja kovimpiin riskiryhmiin kuuluvat.

Yksi hankittavasta rokotetyypistä on Suomessa täysin uusi mRNA-rokote, Nohynek kertoo. Vastaavalla rokotteella ei ole aiemmin ollut myyntilupaa Suomessa.

Rokotteita aiotaan Nohynekin mukaan hankkia niin paljon, että sitä riittää kaikille halukkaille. Rokottaminen on vapaaehtoista ja maksutonta rokotteen saajalle, kuten muutkin kansallisen rokotusohjelman rokotteet.

MTV Uutiset kertoo, että Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet kuvailee Pfizerin ja BioNTechin rokotetta hyvin lupaavaksi. Rokotetta on testattu jo kymmenillä tuhansilla. Se on edennyt kliinisissä tutkimuksissa kolmanteen vaiheeseen viisiportaisessa asteikossa. Rämetin mukaan Suomella on hyvät mahdollisuudet saada sitä ensimmäisten joukossa.

– Tämä on se iso juttu. Tässä kohtaa tutkittavia on jo kymmeniä tuhansia, siksi olen niin innostunut Pzizerin ja Biotechin rokotteesta. Tutkittavia on ollut 40 000. Nyt katsotaan, tuleeko tautia vastaan suojaa. Ensimmäisissä analyyseissa suojateho on ollut todella hyvä, yli 90 prosenttia, Rämet sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki taas arvioi, että rokotteiden lopullista hinta-arviota ei vielä tiedetä. Suomi on kuitenkin sitoutunut kattamaan kustannukset.