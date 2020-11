THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoi koronarokotetilanteesta torstaina.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoi, että kansallinen rokotusohjelma on rokotteen ottajalle maksuton.­

Jahka koronarokotteen kehitystyö saadaan maaliin ja itse rokote jakeluun suomalaisille, sen ottamisesta tulee kansalaisille ilmaista.

Asia varmistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) järjestämässä koronatilannekatsauksessa torstaina.

Toimittajan esittämään kysymykseen tulevan rokotteen maksuttomuudesta vastasi THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

– Periaate on se, että kansallinen rokotusohjelma on maksuton rokotuksen saaneille, se on periaate tässäkin, Nohynek sanoi.

Koronavirusrokotteet tulevat Suomeen vähitellen sen jälkeen, kun ne ovat saaneet myyntiluvan, kertoi Hanna Nohynek. Tämän takia priorisoidaan se, ketkä rokotetaan ja missä vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa rokotteita tulee maahan hyvin vähän, noin yhdestä kymmeneen prosenttia tarpeesta. Toisessa vaiheessa niitä saadaan 11–20 prosenttia tarpeesta ja kolmannessa vaiheessa 21–50 prosenttia tarpeesta.

Nohynekin mukaan koronaviruksen takia asetetuista ja ohjeistetuista turvatoimista ei voida kuitenkaan vielä luopua, kun rokote tulee.