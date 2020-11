Poliisi: Kaustisella kadonneen 21-vuotiaan kuolema oli murha – ruumis löytyi vasta kun toinen epäillystä paljasti paikan

Tutkinnanjohtajan mukaan henkirikoksesta epäilty mieskaksikko on ollut tutkinnan loppuvaiheessa halukas selvittämään asioita.

Pohjanmaan poliisi on saanut päätökseen henkirikostutkinnan, joka koskee kesäkuun puolivälissä kadonneen ja elokuussa kuolleena löytyneen Jami-Petteri Klemolan kohtaloa.

21-vuotias Klemola katosi 16. kesäkuuta Kaustisella Keski-Pohjanmaalla. Myöhemmin poliisi alkoi tutkia katoamista epäiltynä henkirikoksena. Tapausta tutkittiin ensin tappona, mutta rikosnimike koventui esitutkinnan edetessä epäillyksi murhaksi.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Anders Åfors sanoo, että epäillyn murhan esitutkinta on lähetetty loppulausuntokierrokselle ja siirtymässä sitten syyttäjälle syyteharkintaan rikosnimikkeillä murha ja hautarauhan rikkominen.

Henkirikoksesta ja hautarauhan rikkomisesta epäillään vuosina 1990 ja 1993 syntyneitä miehiä, jotka vangittiin kesällä. Miehet ovat veljeksiä.

Åfors valottaa esitutkinnan perusteella poliisille tullutta käsitystä tapahtumien kulusta. Hän ei kuitenkaan avaa epäillyn henkirikoksen tekotapaa.

– Olemme tutkinnassa vakuuttuneet, että henkirikos on tapahtunut Kaustisella yksityisasunnossa kesäkuun 16. päivä iltakahdeksan jälkeen. Pian teon jälkeen vainajaa on lähdetty viemään muualle piiloon. Epäillyt tekijät ovat kuljettaneet ruumiin Veteliin. Siellä he ovat yrittäneet hävittää ruumista ja piilottaneet sen jokeen.

Poliisin mukaan kaksi epäiltyä ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan tavalla tai toisella. He viettivät yhdessä aikaa surmapäivänä.

– Uhri on ollut heidän seurassaan silloin päivällä. He ovat käyneet esimerkiksi Kokkolassa päivänä aikana, ja uhri on ollut kuljettajana Kokkolassa.

Ruumis ehti olla kateissa reilut kaksi kuukautta epäillyn surman jälkeen. Vainaja löydettiin elokuun lopulla maastosta vesialueelta.

Poliisin mukaan toinen epäillyistä paljasti esitutkinnassa paikan, jonne uhri oli piilotettu.

Vainajan henkilöllisyys varmistui myöhemmin oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa DNA vertailuilla.

Åforsin mukaan epäillyt ovat olleet esitutkinnan loppuvaiheessa halukkaita selvittämään asioita ja kertoneet illan tapahtumista ja seuranneista myöhemmistä tapahtumista.

– He olivat erittäin niukkasanaisia esitutkinnan alussa. Vasta monen vankilassa suoritetun kuulustelun jälkeen he päätyivät avaamaan tilannetta.

Teon mahdollinen motiivi ei ole poliisille esitutkinnan aikana täysin selvinnyt.

– Jotain erimielisyyttä on ollut illan aikana ennen tekoa, Åfors toteaa.

Tutkinnanjohtaja Åforsin mukaan epäillyt ovat kiistäneet suunnitelmallisuuden ja sitä kautta murha-rikosnimikkeen.

– Siitä varmaan (oikeudessa) väitellään, että oliko tämä suunniteltu. Vastaajien puolesta ei ollut, mutta poliisin ja syyttäjän mielestä oli.

Epäillyt ovat olleet vangittuina kesällä pidetystä ensimmäisestä vangitsemiskäsittelystä saakka.

– He eivät ole halunneet koko tutkintavankeuden aikana vangitsemisasiassa uusintakäsittelyä, Åfors sanoo.

Poliisin saaman tiedon mukaan pääkäsittely asiassa on tarkoitus pitää käräjäoikeudessa joulukuussa.