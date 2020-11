Kahdesta seesaminsiemeniä sisältävästä tuotteesta löytynyt liikaa torjunta-ainejäämiä – Atria ja Lidl vetävät tuotteet pois

Ruokavirasto ilmoitti asiasta keskiviikkona.

Atrian mikroateria ja Lidlin valikoimissa ollut myslipatukka on vedetty pois myynnistä liian suurien torjunta-ainejäämien takia, kertoo Ruokavirasto.

Atrian Atria Heat & Eat Asian Meatballs with Noodles -mikroateriassa on käytetty raaka-aineena seesaminsiemeniä, joissa on mitattu liian korkea pitoisuus kasvintorjunta-aine etyleenioksidia. Takaisinvedettävien tuotteiden viimeinen käyttöpäivä on välillä 10.11.2020–24.11.2020.

Etyleeniokdisin jäämiä on havaittu myös Lidlin myymässä, seesaminsiemeniä sisältävässä Crownfield Muesli Bar Hazelnut -patukassa. Takaisinveto koskee 200 gramman pakkauksia, joiden parasta ennen -päiväys on välillä 10.11.2020–30.10.2021.