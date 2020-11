Susanna Koski luisui maasturi-Mersulla ojaan

Ex-kansanedustaja Susanna Koski (kok) oli matkalla kohti hirviporukkansa lihanpaloittelua ja -jakoa, kun renkaat lähtivät luisuun tutulla sivutiellä Laihialla.

Entinen kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski oli tiistaina iltapäivällä matkalla kohti hirviporukan lihanpaloittelua ja -jakoa, kun maasturi-Mersu lähti luisuun ja kippasi nokka edellä ojaan. Tieltä suistuminen tapahtui Kaarluomantiellä Laihialla.

– Se on sivutie ja soratie, jolla on mutkia ja nimismiehen kiharaa. Tieosuus on miltei ympäri vuoden todella huonossa kunnossa ja nyt siinä oli ensimmäiset liukkaat. Tilanne itsessään ei ollut niin dramaattinen, mutta ojanpenkka on varsin jyrkkä, Koski kertoo.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Autossa on alla M+S -renkaat, jotka sopivat ympärivuotiseen käyttöön. Maasturi kippasi ajosuunnassa oikeanpuoleiseen ojaan. Kosken mukaan soratie oli todella liukas.

– Tilannenopeus ei ollut kova.

Kosken mielestä tienpito on osa liikenneturvallisuutta ja pääväylien lisäksi myös sivuteiden kunnosta pitäisi pitää parempaa huolta.

– Ihmisten arjessa sivutietkin ovat tärkeitä.

Hän pääsi pois ojasta traktorin vetoavulla ja ehti parahiksi hirviporukan tilaisuuden lihanjako-osuuteen.

– Olen tosi iloinen ja onnellinen, että tapaukseen ei liittynyt sivullisia, ei ihmisiä eikä eläimiä. Lopputulos oli paljon dramaattisemman näköinen kuin itse tilanne.

Susanna Koski kertoo, että ajaa Kaarluomantiellä usein muun muassa metsästys- ja ratsastusharrastustensa vuoksi.