Suomalaiset kommentoivat nuorisorikollisuutta Helsingin keskustassa – Roosa, 19, kertoo käytöksestä, jonka takia hän pysyy yöaikaan poissa

Keskustan turvallisuustilannetta valtaosa Ilta-Sanomien kysymyksiin vastanneista piti kuitenkin hyvänä.

Keskustaan jalkautuessaan IS vieraili muun muassa Helsingin päärautatieasemalla sekä keskustakirjasto Oodin edustalla. Helsingin poliisi kertoi aiemmin, että ohikulkijoita teräaseilla uhaten ryöstelleen nuoret ovat liikkuneet näillä paikoilla erityisen paljon.­

Ilta-Sanomat jalkautui tiistai-iltana Helsingin keskustaan kartoittaakseen ohikulkijoiden kantaa Suomea kuohuttaneeseen nuorisorikollisuusilmiöön.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tiistaina muun muassa pääkaupungin päärautatieasemalla, Oodin kirjaston liepeillä ja keskustan puistossa vaihtelevissa ryhmissä liikuskelevasta runsaasta sadasta nuoresta, jotka pahoinpitelevät ja ryöstelevät pääasiassa ikätovereitaan.

Joissakin tapauksissa nuoret ovat olleet valmiita käyttämään teräasetta vain muutaman kympin ryöstösaaliin vuoksi.

19-vuotias Roosa ei ole perehtynyt nuorisojoukosta kertoviin uutisiin, mutta kertoo kohdanneensa asemalla liikkuessaan häiritsevää käytöstä. Ulkomaalaistaustaiset miehet ovat tivanneet häneltä muun muassa rahaa tai puhelinnumeroa. Useissa tapauksista miehistä on ollut vaikea päästä eroon.

– Ne eivät ole kovin mukavia kanssakäymisiä. Kyllä sen huomaa, että täällä tietynlaisia tyyppejä pyörii. Yöaikaan en asemalla viitsisi liikkua. Sosiaalisesta mediasta olen lukenut tappeluista täällä, nainen sanoo Ilta-Sanomille.

Hiljattain Helsinkiin muuttanut Deniz, 26, suhtautui alkuun uuden kotikaupunkinsa turvallisuustilanteeseen varauksella. Rautatieasemaa vastapäätä työskentelevä mies kertoo kuitenkin kulkevansa tätä nykyä kaupungin keskustassa rennoin mielin yöaikaa myöten.

Deniz arvelee, että maahanmuuttajataustaisten korkea edustus nuorisorikollisjoukoissa voi selittyä esimerkiksi rasistisilla kokemuksilla.

– Näytän itse hiukan maahanmuuttajalta, ja välillä asiakkaani tulevat puhumaan minulle englantia, vaikka olen asunut koko ikäni Suomessa. Voin vain kuvitella, miten vaikeaa on tulla muusta maasta, Deniz pohtii Ilta-Sanomille.

– Jos ihminen ei koe oloaan turvalliseksi ja tervetulleeksi, totta kai sitä helpommin ajautuu tielle, joka ei välttämättä ole ihan optimaalinen. En haluaisi aina ajatella pahinta näistä ihmisistä. Jos joku tuolla puukottaa muita, taustalla pitää olla jotain muuta.

Kuullessaan Ilta-Sanomilta keskustassa liikuskelevista nuorisorikollisista 21-vuotas Iiris äityy pohtimaan itseään nuorempien hyvinvointia. Muutoksia keskustan turvallisuustilanteessa nainen ei ole kuitenkaan havainnut.

– Olisipa kaikilla yhteiskunnassa hyvä ja turvallinen olo. Voi kysyä, eikö näillä nuorilla ole huolenpitäjiä tai tiloja, joissa voi viettää aikaa. Eikö heillä ole suuntaa elämässä? Onko ihmisillä tässä yhteiskunnassa tervetullut olo ja saavatko he tukea koulusta?

Myöskään Oodin kirjaston edustalla rullalautailleet Jesper, 32, ja Yevgeni, 30, eivät ole havainneet merkkejä lisääntyneistä nuorisorikollisporukoista. Keskustassa miehet kertovat kuitenkin liikkuvansa vain noin kerran kuukaudessa.

– Suomessa asiat tuntuvat olevan ainakin Jenkkeihin verrattuna suhteellisen hyvin. Jenkeissä on nähty, että huumeiden laillistamisen myötä niiden käyttö on vähentynyt nuorison keskuudessa. Sama voisi toimia Suomessakin, Jesper pohtii ryöstöihin liittyviä huumeongelmia.

Rautatieasemalla Ilta-Sanomien katugallupiin vastannut Riku kertoo pitävänsä nuorten nykyisiä ajanviettomahdollisuuksia hyvinä. Keskustan turvallisuustilanteessa 26-vuotias mies ei ole havainnut lähiaikoina silmiinpistäviä muutoksia.

– Mielestäni lapsille ja nuorille on nykyisin paljonkin aktiviteetteja ja ajanviettopaikkoja. On tietysti niitäkin, jotka tuollaiseen käytökseen ajautuvat. Meitä on moneen lähtöön.