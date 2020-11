KRP:n tutkinta lapsipornoringistä: Suomalaismies osallistui nettikeskusteluihin, joissa käytettiin kristallia ja masturboitiin yhdessä

Esitutkinnan mukaan pääepäilty muun muassa jakoi videomateriaalia, jossa lapsiin kohdistetaan vakavaa seksuaalista väkivaltaa.

Viime vuoden maaliskuussa paljastuneen lasten hyväksikäyttörinkijutun pääkäsittely alkoi Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa tänään tiistaina.

Syytettyinä on neljä miestä, joista nuorin on päälle kaksikymppinen ja vanhin 59-vuotias. 59-vuotias on koko vyyhdin pääepäilty, ja hän on toiminut muun muassa matkailuyrittäjänä. Takavuosina epäilty on toiminut myös tuolloisen kotipaikkakuntansa kirkkovaltuuston jäsenenä.

Pääepäiltyä syytetään törkeästä raiskauksesta, törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä, kuvien hallussapidosta, törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä ja perusmuotoisista lapsen hyväksikäytöistä. IS kirjoitti aiemmin tiistaina, että pääsyytetty kiistää törkeät raiskaukset, mutta osin myöntää muut rikokset.

Myös kahta muuta miestä syytetään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja toista lisäksi muun muassa törkeästä raiskauksesta. Jutussa on lisäksi neljäs syytetty, jota syytetään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.

Epäityjen seksuaalirikosten tekoaika on vuosina 2007–2014. Keskusrikospoliisi (KRP) kertoi aiemmin, että ringin uhreina on kuusi tekoaikaan 6–15-vuotiasta poikaa.

Materiaalia koskevat rikokset ajoittuvat vuosiin 2007–2017.

Syyttäjä esittää pääepäillylle kymmenen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Toiselle syytetylle vaaditaan viiden vuoden ehdotonta vankeutta ja muille syytetyille ehdollisia vankeusrangaistuksia.

Koska kyseessä ovat arkaluontoiset henkilöön kohdistuvat rikokset, kaikki oikeudenkäyntiaineisto määrättiin salassapidettäväksi vuoteen 2079 saakka.

Myös suuri osa esitutkinnasta on määrätty salatuksi. Keskusrikospoliisi (KRP) antoi esitutkintapöytäkirjasta tiistaina julkisen version, joka sisältää osia esitutkintamateriaalista.

Sen mukaan jutun 59-vuotias pääsyytetty levitti videomateriaalia, jossa lapsiin kohdistetaan vakavaa seksuaalista väkivaltaa.

Materiaalin perusteella pääsyytetyllä oli tapana osallistua nimimerkillä verkkovideokeskusteluihin yhden tai useamman miehen kanssa. Keskustelukumppanit olivat muun muassa Espanjasta, Ranskasta, Yhdysvalloista, Britanniasta ja Brasiliasta.

Sessioissa suomalaissyytetty muun muassa jakoi videoita, joissa tuntematon aikuinen mies raiskaa lapsen tai vauvan tai joissa lapsiin muuten kohdistetaan seksuaalista väkivaltaa tai hyväksikäyttöä, esitutkintamateriaalissa kerrotaan.

Esitutkinnassa suomalaismies myönsi esittäneensä videoita muille videokeskusteluissa, mutta kiisti rikollisen levityksen.

Videokeskusteluihin liittyi miesten masturbointi ja kristallihuumeen, eli poltettavaksi jalostetun metamfetamiinin käyttö.

– Jaetun materiaalin lisäksi miehet neuvovat toisiaan lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, poliisin esitutkintamateriaalissa sanotaan.

Joillain tallentamistaan videokeskusteluista pääepäilty myös kommentoi jakamiaan videoita, jakoi kokemuksiaan lasten hyväksikäytöstä ja kertoi mieltymyksistään. Keskustelun perusteella mies kuuluu ryhmään, joka jakaa toisilleen materiaalia lasten hyväksikäytöstä. Syytetty myös neuvoi keskustelukumppaniaan siinä, miten löytää hyväksikäytettävä lapsi.

– Syytetty on omalla aktiivisella toiminnallaan (- -) ja kommenteillaan todennut ääneen, kuinka lapsille saadaan aikaiseksi pahin mahdollinen vahinko ja täten ilmaissut oman vahvan näkemyksensä lapsen häpäisemisestä ja solvaamisesta, esitutkinnassa kuvaillaan.

Poliisikuulustelussa epäilty kiisti keskusteluissa kertomansa asiat sanoen, etteivät hänen verkkokeskusteluissa sanomansa asiat pitäneet paikkaansa. Hän selitti puheidensa johtuneen huumeista.

Mies sanoi kuulustelussa käyneensä keskusteluja arviolta 20:een eri maahan ja arvioi, että hänen keskustelukumppaninsa olivat 90-prosenttisesti ulkomaalaisia.

Mies sanoi kuulustelussa ajautuneensa materiaalin pariin metamfetamiinin käytön myötä. Hänen mukaansa videoita katsottiin ”läpällä”. Mies sanoi myös osallistuneensa keskusteluihin ”tutkiakseen ihmisten ajatusmaailmaa”, koska oli kiinnostunut ”vastapuolen mielestä” . Materiaali itsessään ei häntä väittämänsä mukaan niinkään kiinnostanut.

Hän selitti tehneensä ”haastatteluja” ja ajatelleensa kirjoittaa esimerkiksi kirjan aiheesta tai voivansa jakaa ”haastattelujaan” jollekin säätiölle, jonka kuvitteli olevan kiinnostunut hänen tiedoistaan.

Kuulustelija kysyi mieheltä, miksi videokeskusteluissa videoita katsovat osallistujat olivat alasti, masturboivat ja kuvasivat omia sukuelimiään. Miehen mukaan se liittyi metamfetamiiniin ja siihen, että sääntöjen mukaan keskusteluihin ei saa tulla vaatteet päällä.

Kuulustelija kysyi mieheltä tämän väittämistä motiiveista. Vastauksessaan mies pysyi tarinassaan ”tutkimushaastatteluista”.

Vuonna 2017 pääepäillyn asunnolle tehdyssä kotietsinnässä asunnolta takavarikoitiin muun muassa tietokone, muistitikkuja sekä kameroita, joista löytyi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia lasta esittäviä kuvia ja videoita. Valokuvia löytyi useampia tuhansia, ja laitonta videomateriaalia oli yli 400 tunnin edestä.

Pääepäilty on syytettynä myös jutun toisessa haarassa, jota on käsitelty Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.