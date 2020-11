Reijo Ruokasen kolumni: Onpa harmi, että koronakriisistä ei opittu mitään

Voisi kuvitella, että koronavuosi 2020 viimeistään osoitti, kuinka tärkeää on, että tutkimukseen panostetaan siekailematta. Vaan ei, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Reijo Ruokanen.

EU-tasolla tutkimusta ja innovaatioita rahoitetaan Horisontti-ohjelman kautta. EU-komissio ehdotti kesäkuussa, että Horisontti-ohjelmaan vuodelle 2021 käytettäisiin 12,3 miljardia euroa. Koko seitsemän vuoden (2021–2027) Horisontti-kauden budjetiksi komissio esitti 94,4:ää miljardia euroa vuoden 2018 rahassa.

Summan suuruutta arvioitaessa kannattaa pitää mielessä, että kyseessä on investointi. Tutkimus on investointia tulevaisuuteen. Innovaatioiden rahoitus on investointien rahoittamista.

Pieni katsaus lähihistoriaan lienee paikallaan. Kun Suomi syöksyi talouden mutasarjaan 1990-luvulla, Esko Ahon (kesk) hallitus ryhtyi rahoittamaan innovaatioita ja soveltavaa tutkimusta merkittävästi.

Samalla perustutkimus joutui kärsijän asemaan.

Paavo Lipposen (sd) hallitus jatkoi samalla linjalla. Suomi nousi nopeasti yhdeksi eniten tutkimukseen panostavista maista maailmassa. Tulokset näkyivät nopeasti bruttokansantuotteessa.

Soveltavaa tutkimusta ja innovaatioita ei ole olemassa ilman perustutkimusta.

Jos poliitikoilta löytyisi nyt rohkeutta ja viisautta, sekä perustutkimukseen että soveltavaan tutkimukseen investoitaisiin tavalla, jollaista ei ennen ole nähty.

Rohkea ja viisas päättäjä ymmärtäisi, että vain tiedon määrää lisäämällä voimme torjua paremmin pandemiat ja muut kriisit. Vain tutkimuksen avulla saadaan aikaan energiamurros ja ylletään päästötavoitteisiin, joka nykytekniikalla eivät ole saavutettavissa.

” Säästöpäätöksillä voi kerätä poliittisia irtopisteitä, mutta niiden hinta noussee korkealle.

Vain tietoa tuottamalla voi rakentaa parempaa yhteiskuntaa, jossa voidaan pitää huoli heikoimmistakin. Vain investoinneilla voidaan turvata parempi tulevaisuus, ja parhaiten tuottaa investointi tietoon.

Rohkeus ja viisaus saavat väistyä, kun poliitikot turvaavat kannatustaan. Koska EU-vastaisuus on nyt kovassa kurssissa eri puolilla Eurooppaa, komission ehdotus Horisontti-ohjelman budjetista ei kelvannut kansallisille johtajille.

EU-maat sopivat syyskuussa, että Horisontti-kauden kokonaisbudjetti onkin vain 80,9 miljardia euroa.

Vuonna 2021 rahaa on käytettävissä 11,5 miljardia euroa. Ensi vuonna investoidaan tulevaisuuteen 758 miljoonaa euroa vähemmän kuin komissio ehdotti. Koko Horisontti-kaudella vuosina 2021–2027 komission ehdotuksesta leikataan 13,5 miljardia euroa.

Säästöpäätöksillä voi kerätä poliittisia irtopisteitä, mutta niiden hinta noussee korkealle. Mitä vähemmän tiedämme, sitä vähemmän ymmärrämme.

Ja kun seuraavan kerran jotain menee pieleen, ymmärryksen puute voi käydä kohtalokkaaksi.

Onpa harmi, että koronakriisistä ei opittu mitään.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

