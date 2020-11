Kommentti: Kahdelle puolueelle on nyt kaikki pelissä – oppositio jännittää kuntavaaleja

Kokoomukselle kuntavaaleista tuli äkkiä kujanjuoksu, kun Vapaavuori petti odotukset. Perussuomalaisten marssi pikkukuntiin on pitkä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kuntavaaleissa on kyse siitä, miten paikallisia asioita hoidetaan seuraavat neljä vuotta.

Valitaan ne ihmiset, jotka päättävät vaikkapa sellaisista arjen asioista kuin kirjastojen sijainnista ja pyöräteiden rakentamisesta.

Mutta ensi kevään kuntavaalit ovat erilaiset. Niissä taistellaan vallasta Suomessa. Tämä koskee nyt erityisesti opposition merkittävimpiä puolueita, perussuomalaisia ja kokoomusta. Sillä kuka saa kuntavaaleissa eniten ääniä koko maassa on vain symbolinen merkitys. Mutta eduskuntavaalien lähestyessä tuo paikka on hyvin hyödyllinen.

Kokoomus on ollut viimeisten kolmen kuntavaalin suurin puolue prosenteissa mitattuna. Odotukset olivat kovia. Nyt puolueen tilanne on kuitenkin heikentynyt nopeasti.

Kokoomuksen vesikielellä odottama budjettikeskustelu eduskunnassa ei herättänyt suuria intohimoja. Lukion näytelmäkerhon mieleen tuova yritys harrastaa populismia maskikeskustelussa lähinnä nolotti kokoomuksen perusäänestäjiä.

Vapaavuoren ohari

Sdp on pandemian pitkinä kuukausina pitänyt mielipidemittausten ykkössijaa. Perussuomalaiset on kakkospaikalla ja tuoreimmissa mittauksissa kokoomus on tippunut yhä pahemmin sen taakse.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori oli keskeinen henkilö kokoomukselle vuoden 2017 kuntavaaleissa koko maankin kannalta. Hän jättää yllättäen ensi vaalit väliin eikä tavoittele pormestarin paikkaa. Kokoomuksella ei ole Helsingissä ketään vastaavan tason poliitikkoa, jonka voisi heittää suoraan peliin. Se voi jopa menettää vuosikymmenien ykkösasemansa pääkaupungissa.

Kuntavaaleista on tulossa todellinen kujanjuoksu puheenjohtaja Petteri Orpolle.

Taistelu maaseudusta

Kokoomus joutuu yllättäen puolustustaisteluun Helsingissä. Perussuomalaiset haluaisi vallata. Puolue on jo useissa vaaleissa kerännyt hyvin ääniä ympäri maata. Kuten useat oikeistopopulistiset puolueet maailmalla se on hyvä keräämään maaseudun ”unohdetun kansan” ääniä.

Pienissä kunnissa valtaa ei ole kertynyt samalla tavalla. Syynä on se, että maalaisliitto aloitti niissä unohdetun kansan edustamisen jo yli sata vuotta sitten. Keskustana se on sittemmin aina silloin tällöin tuon kansan unohtanutkin. Keskustalla on kuitenkin vuosisadan aikana rakennettu puoluekoneisto, joka ulottuu niiden erätaipaleiden yli, joille muut puut puolueet eivät ole vuosikymmeniin vaivautuneet.

Perussuomalaiset aloitti kunnallisvaalimainontansa radioissa ennätysaikaisin. Sillä ei yritetty tavoittaa niinkään mahdollisia äänestäjiä kuin mahdollisia ehdokkaita. Jos kunnassa ei ole omia ehdokkaita, ei ole paljoa hyötyä siitä, että potentiaalisia äänestäjiä ehkä olisikin. Perussuomalaisten puolueriita karkotti osan puolueen viime vaaleissa valituista valtuutetuista.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on kiertänyt tänä syksynä Suomea ehdokkaita värväämässä ja uutta puoluekonetta kasaamassa.

Lokakuun alussa Helsingin Sanomain haastattelussa Halla-aho uskoi, että kuntavaalit johtavat keskustapuoleen tappioon, lähtöön hallituksesta ja hallituksen kaatumiseen. Hän oli ”täysin varma asiasta”, jos keskusta häviää pahasti kuntavaaleissa.

Viime lauantaina Ylen Ykkösaamussa Halla-aho piti kuntavaaleja suunnannäyttäjänä eduskuntavaaleihin.

Mistä ehdokkaat?

Halla-aho varmasti inhoaa, että joku käyttää sanaa uho hänen kohdallaan. Asia on perussuomalaisissa koordinoiduttu virallisissa yhteyksissä muiden hoidettavaksi.

Silti vaikuttaa, että Halla-ahon pahin uho oli taittunut kuukaudessa. Halla-aho ilmoitti Ykkösaamussa, että puolue tavoittelee parasta kuntavaalitulosta historiassaan, ei enää puhunut suurimman puolueen asemasta niissä.

Saattaa olla, että ehdokkaita ei kaikesta kampanjoinnista ole sittenkään kertynyt hänen toivomaansa vauhtia. Lauantaina Halla-aho sanoi puolueen tavoitteeksi noin 6 000 ehdokasta. Koossa oli noin 3 000. Innokkaat puolueaktiivit on varmasti jo värvätty. Sen jälkeen tulee vaikeampaa.

Keskusta on hyvä pitämään kiinni asemistaan ja todellisen vastustajan ilmaantuminen maaseudulle vuosikymmenien jälkeen voi piristää sen uupahtaneita aktiiveja.

Perussuomalaisten paras kuntavaalitulos on helppo saavuttaa. Timo Soini ei pystynyt koskaan toistamaan eduskuntavaalijytkyjään kunnallisvaaleissa. Viime kuntavaaleissa perussuomalaiset sai vain 8,8 prosenttia äänistä. Siitä on helppo parantaa.

Taktiikkana tuntuu olevan puhua enemmän yleispolitiikasta kuin kuntien asioista, joissa keskustavaikuttajat pikkukunnissa todella ovat kotikentällään.

Voi olla, että näissä kuntavaaleissa soratiet maalla ja pyörätiet kaupungeissa tosiaan jäävät sivuun.

Vaikka niistähän kuntavaaleissa pitäisi äänestää. Muun muassa.