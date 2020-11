Koronan runtelema Eurooppa pyytää nyt naapuriapua – Suomikin valmiudessa

Tsekki pyysi hengityskoneita, Ranska suojakäsineitä. Molemmat maat saivat, mitä pyysivät.

Koronatilanne Euroopassa näyttää pahalta. Monissa maissa on palattu jonkinlaiseen sulkutilaan ja turvauduttu myös ulkonaliikkumiskieltoihin yöaikaan.

Koronalle tyypillistä on, että tautitilanne vaihtelee nopeasti. Silloin myös apua toisilta saatetaan tarvita hyvin ripeästi. Tilanteessa toimii hyvin EU:n pelastuspalvelumekanismi. Sen kautta EU-maat voivat välittää toisilleen avunpyyntöjä.

Esimerkiksi Tsekki pyysi lokakuun puolivälissä mekanismin kautta 150 hengityskonetta. Pyyntöön vastasivat Itävalta ja Alankomaat. Lisäksi Tsekki sai apua komission rahoittamasta yhteisvarastosta ja Naton kautta.

Ranska puolestaan pyysi lokakuun loppupuolella kahta miljoonaa suojakäsinettä ja sai ne Norjasta.

Suomessa pelastuspalvelumekanismin kautta tulevia pyyntöjä koordinoi sisäministeriö. Kansainvälisten asioiden johtaja Veera Parko sanoo, että mekanismi on toiminut korona-aikana hyvin.

– Suomi ei ole koskaan tätä kautta apua pyytänyt, mutta antanut kyllä. On tärkeää olla mukana, jos joskus itse joudumme pyytämään apua. Sitä kannattaa miettiä, miten paha tilanne meillä olisi, jos joutuisimme pyytämään ulkomailta apua, Parko sanoo.

Ei koronaan liittyen, mutta Suomi on mekanismin kautta lähettänyt esimerkiksi materiaaliapua ja pelastustoimen asiantuntija-apua.

Jos koronatilanne pahenee, on mahdollista, että apuna pyydetään myös sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Italia pyysi tällaista apua jo keväällä ja sai sitä. Suomi ei ole lähettänyt sairaanhoitajia ja lääkäreitä.

Sellainenkin on mahdollista, että koronan pahasti runtelemista maista otetaan muita kuin koronapotilaita hoitoon, ja siten helpotetaan sairaaloiden painetta. Itse koronapotilaiden siirtäminen on hyvin vaativaa – sitä on lähinnä tehty Keski-Euroopan maissa. Esimerkiksi Saksa otti keväällä Italiasta koronapotilaita sairaaloihinsa.