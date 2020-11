Syyttäjän mukaan ringin uhrit olivat 6–15-vuotiaita.

Lasten hyväksikäyttöjutussa on syytettynä neljä miestä, joista nuorin on 24-vuotias ja vanhin 59-vuotias.­

Tiistaina Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkanut lasten hyväksikäyttöjuttu poikkeaa syyttäjän mukaan tyypillisistä seksuaalirikoksista.

Poikkeuksellisen siitä tekee tapa, jolla hyväksikäyttö on jaettu kolmansille osapuolille.

– Monesti nämä ovat sellaisia, että ei niitä nyt samalla kuvata tai videokuvata. Tässä on ollut tällaista, että materiaalia on levitetty. On ollut kahdenvälisiä istuntoja, ja kolmansille osapuolille näytetty sitä materiaalia, sanoo aluesyyttäjä Jaana Nyrhinen.

Nyrhisen mukaan tyypillisesti hyväksikäyttötapauksissa on usein yksi hyväksikäyttäjä. Tässä heitä on osittain ollut useampia. Uhreja on kuusi, ja he olivat tekojen aikaan iältään 6–15-vuotiaita.

– Yhdessä tapauksista itse hyväksikäyttötilannetta on näytetty netissä, tai välitetty henkilölle, joka ei ole ollut paikalla.

59-vuotias on koko vyyhdin pääepäilty, ja häntä syytetään törkeästä raiskauksesta, törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä, kuvien hallussapidosta, törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä ja perusmuotoisista lapsen hyväksikäytöistä.

Syyttäjä esittää päätekijälle kymmenen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Toiselle tekijälle vaaditaan viiden vuoden ehdotonta vankeutta ja muille syytetyille ehdollisia vankeusrangaistuksia.

Päätekijä kiistää törkeät raiskaukset, mutta pääosin myöntää muut rikokset. Toinen vakavimpia syytöksiä saanut kiistää kaikki rikokset. Kolmas mies, jota syytetään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, myöntää perusmuotoisen rikoksen, mutta kiistää törkeän hyväksikäytön.

Neljättä miestä syytetään huumausainerikoksesta, jonka hän myöntää. Lisäksi häntä syytetään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta, mutta sen hän kiistää.

– Yksi syytetyistä kiistää tienneensä, että asianomistaja on ollut alle 16-vuotias, Nyrhinen kertoi oikeuskäsittelyn alkamispäivänä Seinäjoella.

Koko oikeuskäsittely käydään suljetuin ovin, koska kyseessä ovat arkaluontoiset, henkilöön kohdistuvat rikokset. Kaikki oikeudenkäyntiaineisto määrätään salassa pidettäväksi vuoteen 2079 saakka.

– Tarkoitus on suojella uhreja ja rikosten asianomistajia. Tässä ei suojella vastaajia. Aikanaan tuomiossa on kuitenkin julkista se, kuka on tuomittu ja mistä rikoksesta, Jaana Nyrhinen sanoo.

Osaa asianomistajista kuullaan oikeudenkäynnissä todistajina, minkä lisäksi käydään läpi runsaasti kirjallista aineistoa.

Oikeuskäsittely jatkuu keskiviikkona Seinäjoella. Jutulle on varattu yhteensä neljä käsittelypäivää ja kaksi varapäivää. Nyrhinen kuitenkin uskoo, että neljä päivää riittävät käsittelyyn.