Anne Bernerin sukutilalla riehui tulipalo – poliisi: Ei epäillä rikosta

Syttymissyyn selvittäminen kestää kuukausia.

Entisen liikenne- ja viestintäministerin Anne Bernerin (kesk) sukutilalla riehuneessa tulipalossa ei epäillä rikosta, kertoo rikoskomisario Jyrki Kallio Länsi-Uudenmaan poliisista.

Liekit tuhosivat noin 80 neliömetrin suuruisen autotallirakennuksen Espoossa lauantai-iltana. Syttymishetkellä autotallissa oli yksi auto, mutta se ehdittiin ajaa ulos ennen palon leviämistä.

Pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Veikko Lehtovirta arvioi aiemmin Ilta-Sanomille, että palo vaikutti saaneen alkunsa autotallin sisältä. Tulipalo aiheutti mittavat vahingot.

Kallio sanoo, että poliisi selvittää nyt palon syttymissyytä yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Henkilöiden kuuleminen ja lausuntojen saaminen näytteistä vie aikaa.

– Menee kuukausia ennen kuin saadaan jonkinlainen lopputulos.

– Yleisellä tasolla se menee niin, että mitä pahemmin kohde on palanut, sitä vaikeampaa on selvittää syytä. Jos talo on palanut kivijalkaan, näytteitä on hankala hankkia.