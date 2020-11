Oikeus alkoi käsitellä yhtä Suomen vakavimmista lasten hyväksikäyttöjutuista – materiaalissa raakaa väkivaltaa ja satoja tunteja lapsipornoa

Kaikki oikeudenkäyntiaineisto määrättiin salassapidettäväksi arkaluontoisten henkilöön kohdistuvien rikosten takia.

Viime vuoden maaliskuussa paljastuneen lasten hyväksikäyttörinkijutun pääkäsittely alkoi Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa Seinäjoella tiistaiaamuna.

Istunto käydään suljetuin ovin, koska kyseessä ovat arkaluontoiset henkilöön kohdistuvat rikokset. Kaikki oikeudenkäyntiaineisto määrätään salassapidettäväksi vuoteen 2079 saakka.

Syytettyinä on neljä miestä, joista nuorin on 24-vuotias ja vanhin 59-vuotias. Miehistä vanhin on koko vyyhdin pääepäilty, ja hän on toiminut muun muassa matkailuyrittäjänä sekä seurakunnan luottamustehtävissä pienellä paikkakunnalla.

Lasten hyväksikäyttöringin epäillään kuvanneen ja levittäneen CAM-materiaalia, eli seksuaaliväkivaltamateriaalia. CAM on lyhenne sanoista Child Abuse Material. Kuvissa ja videoilla on erityisesti pieniin poikalapsiin kohdistuvaa raakaa väkivaltaa.

CAM-materiaali luokitellaan kolmeen törkeysluokkaan, joista luokka 3 on vakavin. Luokkaan 1 lasketaan esimerkiksi lasten poseerauskuvat. Luokassa 2 ovat kuvat, joissa lapseen kohdistetaan seksuaalista toimintaa. Luokassa 3 ovat muun muassa kuvat, joissa lasta raiskataan.

Keskusrikospoliisin löytämien tiedostojen joukossa oli kuvia ja videoita kaikista kolmesta luokasta.

Pääepäillyn hallussa oli yli 4 000 kuvaa ja 400 tuntia videomateriaalia, yhteensä materiaalia oli tätäkin enemmän.

Neljästä miehestä kaksi on syytettynä myös jutun toisessa haarassa, jota on käsitelty Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Tuosta haarasta on tulossa tuomio 24.11.2020.

Epäillyt seksuaalirikokset ovat tapahtuneet vuosina 2007–2014 ja lapsipornokuvia koskevat rikokset 2007–2017.

Päätekijää syytetään törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä, kuvien hallussapidosta, törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, perusmuotoisista lapsen hyväksikäytöistä ja törkeistä raiskauksista.

Toista vastaajaa syytetään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta, törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä ja kuvien hallussapidosta.

Kolmatta vastaajaa syytetään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ja neljättä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta ja muusta rikoksesta.