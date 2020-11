Lastensuojelun ammattilainen: lakimuutos vei kyvyn puuttua karkulaisiin – vakavat rikokset lähtivät käsistä

Pitkän linjan lastensuojelun työntekijän mukaan vuodenvaihteessa voimaan tullut lakimuutos teki nuorisokodeista bed&breakfast -paikkoja.

15-vuotias tyttö löi poliisia hedelmäveitsellä Helsingissä lokakuussa.

15- ja 16-vuotiaat pojat yrittivät ryöstää puukolla uhaten keski-ikäisen miehen lokakuussa Tampereella.

Toinen pojista puukotti sivullista kuolettavasti marraskuun alussa Helsingin Vallilassa.

15- ja 16-vuotiaat tytöt loukkaantuivat vakavasti viikonloppuna Parikkalassa, kun auto syöksyi tieltä. 16-vuotias tyttö kuoli.

Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan kaikkia nuoria yhdistää se, että he olivat karkuteillä nuorisokodeista.

Parikkalan onnettomuudessa parikymppinen mies oli tullut hakemaan karkulaisia Kouvolan suunnalta. Mies menehtyi onnettomuudessa.

– Kuppi meni nurin, kun kuulin Parikkalasta. Parin viime vuoden aikana lakeja on muutettu, kentältä on viety kaikki aseet eikä saa tehdä mitään lasten kanssa. On sanottu, että kohta joltain lähtee henki, pitkän linjan lastensuojelun työntekijä kertoo.

Hän antaa haastattelun nimettömänä asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Lepsuilu on hänen mukaansa johtanut jatkuviin selkkauksiin ja väkivaltaan nuorisokodeissa. Hatkalaisia eli karkulaisia on entistä enemmän.

Hatkaaminen liittyy hänen mukaansa yleensä joko itsetuhoiseen käyttäytymiseen, kuten huumeisiin, tai rikolliseen toimintaan.

– Ennen saattoi sanoa, että hatkareissusta seurasi kerran kuukaudessa jotain. Nyt on kerran viikossa, että pitää selvitellä asioita poliisin kanssa.

Nuorta miestä puukotettiin marraskuun alussa Helsingin Vallilassa Alepan edustalla. Hän kuoli vammoihinsa.­

Nuoret ovat ryöstäneet mummoja, pummanneet tupakkaa, uhanneet puukolla.

Lastensuojelun ammattilaiset joutuvat nostamaan tilanteessa kädet pystyyn. Nuorten valvominen on mennyt hankalaksi.

– Kun aiemmin näki, että lapsi on levoton, kaikki ei ole kunnossa tai nuori pyrkii karkuun, siihen puututtiin ennakoivasti. Nyt pitää vain odottaa, että jotain tapahtuu ja sen jälkeen ruvetaan toimimaan.

Vielä pari vuotta sitten työntekijät pystyivät ottamaan lapsilta puhelimen pois, rajoittamaan kulkemista tai tekemään huoneratsioita.

Uusissa laintulkinnoissa korostetaan lapsen itsemääräämisoikeutta.

– Nuorisokodeista on tullut bed&breakfast -paikkoja. Nuoret saavat tulla ja mennä vapaasti, pitkän linjan työntekijä näkee.

Hatkalaisten etsinnät ja noutamiset ovat hänen mukaansa muuttuneet hankaliksi.

Aiemmin hatkalaisia varten oli omat etsijänsä. Oli yksityisiä yrityksiä, jotka päivystivät kellon ympäri. Ne etsivät hatkalaisia ja palauttivat heidät laitokseen.

Vuodenvaihteessa tuli voimaan lakimuutos, joka poisti yksityiset yritykset hatkalaisten hausta.

Lakimuutos teki lasten kiinnisaaminen ammattilaisten mielestä tehty lähes mahdottomaksi yksityisille lastensuojelulaitoksille. Yksityisiä laitoksia on toimijoiden ylivoimainen enemmistö.

Aiemmin poliisi antoi virka-apua suoraan yksityisille. Nyt yksityiset joutuvat soittamaan sosiaalipäivystykseen paikalle. Sosiaalipäivystys soittaa poliisille.

– Tunteja kuluu, yleensä lapsi on siinä kohtaa jo livahtanut, ammattilainen sanoo.

Hän ihmettelee, kenen etua muutos palvelee.

– Lasten etua ei ainakaan palvele se, että he pyörivät viikko- tai kuukausitolkulla hatkoilla ja käyttävät huumeita.

Vaikeita tapauksia varten on EHO eli erityinen huolenpito. Hoitojakso kestää kolme kuukautta. Hoitoon ovat pitkät jonot. Yhtä paikkaa kohden on tyrkyllä 40 lasta.

Lastensuojelun ongelmista kirjoittivat alan ammattilaiset viikonloppuna Helsingin Sanomien mielipideosastolla. Ammattilaiset toivovat keskustelua lastensuojelulaitosten arjesta.

– Näemme tilanteen ratkaisemiseksi kaksi keinoa: lapsen itsemääräämisoikeutta yli muiden perusoikeuksien korostavasta laintulkinnasta luopumisen ja vaativasti oireilevien lasten sijaishuollon mittavan lisäresursoinnin.

Uutta lastensuojelulakia on ollut valmistelemassa esittelijäneuvos Tapio Räty eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta.

Räty tyrmää väitteet nuorisokodeista bed&breakfast -paikkoina.

– Laissa on säädöksiä, joilla rajoitustoimia voidaan käyttää. Jos on perusteltu syy siihen, että lapsella on huumausaineita, omaisuus ja huone voidaan tarkastaa. Puhelimen haltuunotto on laissa säädetyissä tilanteissa myös mahdollista.

– Mistä syystä tahansa ei voi ihmisen intimiteettiin puuttua ja tarkastaa tai ottaa haltuun hänen tavaroitaan.

Hatkalaisten hakemisissa lakia muutettiin Tapio Rädyn mukaan sen johdosta, että lasten kuljettaminen takaisin lastensuojeluyksiköihin oli täysin sääntelemätöntä. Hatkalaisia etsivät yksityiset yritykset.

– Yksityisten toimintaan oli lainsäädännöllä pakko puuttua. Kukaan ei valvonut sitä.

Uusi laki poisti yksityiset toimijat ketjusta.

Lain mukaan laitoksen velvollisuus on ryhtyä etsimään lasta. Myös sosiaalityöntekijällä on velvollisuus pyrkiä selvittämään lapsen olinpaikka. Jos lapsi ei palaa vapaaehtoisesti, poliisi ottaa lapsen haltuun ja laitos kuljettaa lapsen takaisin.

Räty myöntää, että toiminnassa on ongelmia.

– Ongelmia on resursseissa. Sosiaalityöntekijät ovat valitelleet, että heidän on vaikea saada poliisin virka-apua.