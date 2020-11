HS: Helsingin keskustassa liikkuu pimeän aikaan yli sadan mahdollisesti vaarallisen nuoren joukko

Viranomaiset pelkäävät joukon kohdistavan väkivaltaa sattumanvaraisiin uhreihin.

Helsingin keskusta-alueella ja pääkaupunkiseudun lähiöissä liikkuu joukko vaarallisesti käyttäytyviä nuoria, jotka herättävät huolta viranomaisten keskuudessa, uutisoi Helsingin Sanomat.

Helsingin Sanomien mukaan 100–150 nuorta liikkuu pääkaupunkiseudulla vaihtelevissa joukoissa ja heillä on taipumus ratkaista riitatilanteet väkivallalla. Erityisesti päärautatieaseman, Oodi-kirjaston ja Kampin alue sekä Itäkeskus ovat nuorten suosimia oleskelupaikkoja. Valtaosa nuorista on ulkomaalaistaustaisia poikia ja nuoria miehiä, mutta heidän joukossaan on myös tyttöjä.

Viranomaisissa tilanne lisää pelkoa, että kuka vain nuori voi joutua pimeällä kadulla väkivallan kohteeksi.

– Kadulla ei esimerkiksi ydinkeskustassa tai Itäkeskuksessa tällä hetkellä ole kaikille nuorille turvallista myöhään illalla, nuorisotyötä tekevä Eliisa Alhstedt Aseman lapset -järjestöstä sanoo Helsingin Sanomille.

Ilmiöllä on yhteys syksyn aikana tapahtuneisiin väkivallantekoihin, joista epäiltyinä on nuoria. Esimerkiksi lokakuun alkupuolella noin kymmenen nuoren ryhmä yritti ryöstää omaisuutta kahdelta alaikäiseltä pojalta Alppipuistossa, ja tilanne johti puukotukseen.

Tapahtumahetkellä puistossa oli parisataa nuorta. Asianomaiset kuvailivat epäiltyjä maahanmuuttajataustaisiksi.

Lokakuun 24. päivänä 15-vuotias tyttö yritti puolestaan lyödä hedelmäveitsellä poliisia Helsingin keskustassa ja tapausta on tutkittu murhan yrityksenä. Tutkinnanjohtajan mukaan epäilty on ollut aiemminkin poliisin kanssa tekemisissä.