Korkeapaine hallitsee säätä – luvassa enimmäkseen poutaa

Korkeapaineen alue leviää Suomeen.

Korkeapaineen selänne kulkee Suomen yli itään. Ilmavirtaus kääntyy etelään ja sää lauhtuu hiljalleen.

Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen, paikoin etenkin lännessä voi olla aamulla sumua. Lapin pohjoisosassa voi tulla aamulla jokunen lumikuuro. Päivällä on enimmäkseen poutaa, mutta illalla lännessä voi jo tulla yksittäisiä sadekuuroja.

Luoteistuuli heikkenee ja kääntyy lännessä sekä Pohjois-Suomen länsiosassa etelän ja lounaan välille.

Päivälämpötila on etelässä 2 - 6 astetta, lämpimintä lounaassa. Nollaraja kulkee maan keskiosassa ja Pohjois-Suomessa on pakkasta enimmäkseen 1 - 6 astetta.

Keskiviikkona korkeapaine alkaa jo väistyä kaakkoon.

Aamulla hajanaisia sateita tulee etelässä sekä maan keskivaiheilla, enimmäkseen vetenä. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa voi sataa myös hieman lunta. Pilvisyys on enimmäkseen runsasta, paikoin idässä ja pohjoisessa vaihtelevaa, yleisimmin vesisateita tulee Suomen lounaisosassa. Sateet muuttuvat illalla myös Perämeren ympäristössä vedeksi. Torstain vastaisena yönä voi muodostua monin paikoin sumua.

Lounaan ja kaakon välinen tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 2 – 7 astetta, lämpimintä lounaassa, idästä Meri-Lappiin on kahdesta pakkasasteesta kolmeen asteeseen ja laajemmin pohjoisessa on pakkasta 1 – 6 astetta. Pohjois-Lapin selkeämmillä alueilla voi olla kylmempääkin.

Torstaina sää lauhtuu pohjoisessakin.

Pilvipeite voi rakoilla etelässä ja lännessä, muualla on enimmäkseen pilvistä. Heikkoja, hajanaisia vesisateita tulee maan etelä- ja keskiosassa.

Maan etelä- ja keskiosassa eteläkaakkoinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista, Lapissa etelälounainen tuuli on kohtalaista tai pohjoisosassa jopa navakkaa.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 4 – 8 astetta, idässä ja pohjoisessa 0 - 5 astetta.