Nuorimmat kuvissa esiintyneistä uhreista olivat vauvaikäisiä – lasten hyväksikäyttöringin oikeudenkäynti alkaa tänään

Pelkästään pääepäillyn hallussa oli laitonta videomateriaalia 412 tunnin edestä.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa ryhdytään tämän viikon tiistaina käsittelemään laajaa rikoskokonaisuutta, jonka ytimessä on lapsiin kohdistunut seksuaaliväkivalta ja siihen liittyvät kuvat ja videot.

Kun keskusrikospoliisi (krp) tiedotti yli puolitoista vuotta sitten tutkinnan valmistumisesta ja asian siirtymisestä syyttäjille, rikollista toimintaa kuvailtiin ”rinkimäiseksi”.

Rinkiin kuuluvat henkilöt olivat tuoneet lasten hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia Suomeen ja jakaneet sitä ringin sisällä. Osan ringin jäsenistä epäiltiin myös hyväksikäyttäneen lapsia itse ja kuvanneen tekojaan. Koko tutkinnan käynnistänyt vihje oli tullut viranomaisteitse ulkomailta.

Ringin eräänlaisena johtohahmona pidetään vuonna 1961 syntynyttä, 59-vuotiasta luontomatkailuyrittäjää.

Krp:n mukaan miehellä oli laajat rikoksiin liittyvät verkostot Suomessa ja ulkomailla. Häntä syytetään muun muassa hyväksikäyttömateriaalin levittämisestä ja törkeistä raiskauksista.

Esille tulleiden seikkojen perusteella hän eli vuosikaudet kaksoiselämää. Kymmenisen vuotta sitten ulkoilmaihmisenä tunnettu mies valittiin jopa kotiseurakuntansa kirkkovaltuustoon ja -neuvostoon. Samoihin aikoihin hän oli kiinnostunut myös natsihenkisestä skinhead-aatteesta.

Myöhemmin mies sotkeutui paljon julkisuutta saaneeseen kristallihuumevyyhtiin ostaessaan huumetta Suomen kristallikaupan keskushenkilöltä Timo Kristian Rautiomäeltä. Helsingin hovioikeus vastikään kovensi Rautiomäen törkeistä huumerikoksista saamaa tuomiota neljään ja puoleen vuoteen ehdotonta vankeutta.

Suurin osa asioista käsiteltäneen suljetuin ovin rikosten arkaluontoisuuden vuoksi, mutta tiistain päätteeksi syytteiden tarkemman sisällön pitäisi olla aiempaa paremmin selvillä.

Jonkinlaista suuntaa syytteiden luonteesta antaa aiempi käräjäkäsittely. Rikoskokonaisuudesta versoi pienempi haara Espooseen, ja sitä käsiteltiin jo toista kuukautta sitten Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Länsi-Uudenmaan jutussa ei ole vielä annettu tuomiota, mutta joka tapauksessa yhtenä keskeisenä tapahtumapaikkana rikosepäilyssä on ollut yrittäjän syrjäinen mökki Etelä-Pohjanmaalla. IS:n tietojen mukaan mökille houkuteltiin usein nuoria huumehuuruisiin juhliin.

– Vuoden 2014 aikana hän (pääepäilty) näytti minulle kesämökillä pöytätietokoneeltaan lapsipornoa. Materiaalissa oli kuvia ja videoita -- sain häneltä muistitikun, jossa on ollut kyseessä olevaa materiaalia. Myöhemmin hän on kysynyt minulta, olenko halukas ottamaan samanlaista materiaalia uudestaan, kertoi keski-ikäinen kanssasyytetty Länsi-Uudenmaan haarassa.

Kanssasyytetyn hallusta takavarikoidussa kuvamateriaalissa esiintyi hyvin nöyryyttävää ja vakavaa seksuaaliväkivaltaa. Nuorimmat kuvissa näkyvistä uhreista olivat vauvaikäisiä.

Kaikkiaan jutussa takavarikoidun materiaalin määrä on häkellyttävä. Pelkästään pääepäillyn hallussa oli videomateriaalia 412 tuntia.

Päätekijäksi epäilty ja kanssasyytetty ovat olleet kiinnostuneita eritoten teini-ikäisistä pojista. Tätä tukevat paitsi IS:n omat selvitykset, myös Länsi-Uudenmaan haarassa esille tulleet seikat.

Miehet ovat olleet tekemisissä muun muassa koulukotikarkureiden kanssa. Poliisin tutkimusten perusteella miehet vaihtoivat useita viestejä pojista ja kommentoivat näiden ulkonäköä.

Kanssasyytetty myönsi poliisikuulustelussa majoittaneensa luokseen erään laitoksesta karanneen nuoren, mutta kiisti, että siihen olisi liittynyt mitään seksuaalista.

– Meillä ei ollut mitään seksuaalista tai muuta vastaavaa kanssakäymistä. Annoin hänelle ruokaa, kengät ja annoin hänen soittaa laitokselle, mies kertoi.

Pohjanmaan haarassa on syytettynä yhteensä neljä miestä. Kaikki heistä – mukaan lukien päätekijäksi epäilty yrittäjä – vastaavat syytteisiin vapaalta jalalta.

He ovat pääosin kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin tai olleet ottamatta kantaa syyllisyyteen.

Käräjäkäsittelyyn on varattu kuusi päivää. Syyttäjän rangaistusvaatimuksista ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta ainakin pääepäillyn osalta on jo nyt selvää, että vaadittava vankeusrangaistus tulee olemaan vuosia. Yksinään törkeän raiskauksen rangaistushaarukka on kahdesta kymmeneen vuoteen vankeutta.