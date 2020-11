Rivakka yhteistyö on avain koronan torjuntaan, THL:n ylilääkäri sanoo

Vaasa, Kuhmo ja Mikkeli ovat Suomessa esimerkkejä koronan torjumisesta oikein, THL:n ylilääkäri sanoo.

Muun muassa Mikkelissä ja Kuhmossa on onnistuttu koronaepiedmian kitkemisessä, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen arvioi.­

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen arvioi, että Vaasassa, Kuhmossa ja Mikkelissä on toimittu koronan torjunnassa oikein ja tilanteen edellyttämällä tavalla.

Puumalaisen mukaan kaikki lähtee liikkeelle tartuntaryppään nopeasta tunnistamisesta. Nopeus on ylilääkärin kertoman perusteella oleellinen tekijä.

– Mitä nopeammin päästään testaamaan ihmisiä, eristämään koronapositiiviset ja asettamaan altistuneet karanteeniin, sitä parempi. Silloin henkilöt, joilla tartunta on, eivät ehdi altistaa niin montaa muuta ihmistä ja jatkotartuntojen riski pienenee.

Ylilääkärin mukaan Vaasassa, Kuhmossa ja Mikkelissä alueen toimijat ovat tarkastelleet tilannekuvaa hyvässä nopealla aikataululla hyvässä yhteistyöhengessä.

– Kokouksissa on sovittu tulevista toimenpiteistä ja identifioitu riskitilanteet ja -paikat. Tarvittaessa esimerkiksi yleisiä tiloja on suljettu, jotta tartunta ei pääse leviämään edemmäksi.

Puumalainen huomauttaa, että tartuntarypäs voi syntyä hyvin erilaisissa tilanteissa ja silloin myös keinot ovat erilaisia. Keinoja on tärkeää kohdistaa etenkin siihen ryhmään tai paikkaan, jossa tauti leviää.

– Esimerkiksi oppilaitokseen kohdentuvaa rypästä voidaan hoitaa siirtymällä etäopetukseen ja pyrkimällä vaikuttamaan vaikkapa opiskelijajuhliin. Paikallisella viestinnällä pitäisi pyrkiä saamaan kaikki lieväoireisetkin koronatestiin ja positiiviset karanteeniin.

Puumalainen toteaa, että valtuudet ja velvollisuudet koronatilanteen hoidossa ovat kunnan ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavilla lääkäreillä.

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rooli on toimia tarvittaessa neuvonantajana. THL on ollut asiantuntijana useassa eri tautiryppäässä, eli meillä on yleensä enemmän kokemusta kuin jonkun tietyn alueen yksittäisellä toimijalla.