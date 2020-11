”Se oli painavaa tekstiä. Sitä näytetään netissä jakavan.”

Delawaren osavaltion suurin kaupunki Wilmington on tullut tutuksi kaikille Yhdysvaltain presidentinvaaleja seuranneille.

Se on Yhdysvaltain tulevan presidentin Joe Bidenin kotikaupunki ja siellä sijaitsi hänen vaalikamppailun aikainen päämajansa.

Biden edusti senaattorina Yhdysvaltain pinta-alaltaan toiseksi pienintä osavaltiota, Atlantin rannikon Delawarea vuosina 1973–2007.

Presidentti Sauli Niinistö otti sunnuntaina aamupäivällä pitämässään lehdistötilaisuudessa esiin Delawaren ja Suomen erityisen historiallisen yhteyden.

Sitä ennen Niinistö oli antanut kaikille suomalaisille katseluvinkin. Kyseessä on Bidenin Yhdysvaltain varapresidenttinä lähettämä videotervehdys Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan johdosta.

– Se on painavaa tekstiä, Niinistö kehui.

– Sitä näytetään netissä jakavan.

Videolla Biden ylistää vanhaa suomalaista sanontaa ”the forest anserws in the same way as you shout at it” eli niin metsä vastaa kuin sinne huutaa.

Niinistö muistutti Delawareen asettuneen 1600-luvulla runsaasti Ruotsista lähteneitä siirtolaisia, joiden joukossa oli paljon suomalaisia.

Suomi oli tuolloin osa Ruotsin valtakuntaa.

Niinistö oli huomannut Ruotsin entisen pääministeri Carl Bildtin twiitin, johon tämä oli kaivanut Wilmingtonin kaupungin lipun. Se on käytännössä Ruotsin sinikeltainen ristilippu varustettuna sinetillä, jossa näkyy vesimylly ja nelimastoinen purjelaiva.

Historiakirjojen mukaan Wilmingtonin perustivat ruotsalaiset 28. maaliskuuta vuonna 1638. Nimi oli aluksi Fort Kristina.

Lippu syntyi vuonna 1927, mutta otettiin virallisesti käyttöön vasta Wilmingtonin täyttäessä 325 vuotta.

”There isn’t any copyright on flags – here is the flag of the city of Wilmington”, kuuluivat Bildtin tviitin saatesanat eli lipuilla ei ole tekijänoikeutta.

Niinistö totesi tiedotustilaisuudessa, että sinikeltaisen lisäksi lipussa voisi hyvin olla myös sinivalkoista väriä.

Kyse oli ajatusleikistä.

Historiasta tiedetään ensimmäisten Pohjois-Amerikkaan muuttaneiden suomalaisten asettuneen Delawarejoen varteen, Uuteen Ruotsiin.

Osa lähti sinne innokkaina, osa lähetettiin vankeina Ruotsista.

Suomalaisia oli mukana siirtolaislaivassa vuonna 1640 ja kohta kaikki halukkaat eivät mahtuneet laivoihin.

Pian suomalaisten määrä ylitti ruotsalaisten määrän.

Monet suomalaisista olivat niin sanottujen metsäsuomalaisten jälkeläisiä. Nämä olivat muuttaneet 1500-luvulla Savosta ja Pohjois-Hämeestä Ruotsin salomaille.

Kun Biden videolla puhui metsän vastaamisesta, hän ei kuitenkaan tarkoittanut metsäsuomalaisia, joilla oli sitä paitsi huonoja kokemuksia metsään huutamisesta.

1630-luvulta alkaen metsäsuomalaisten olo Ruotsin takamailla kävi ahtaaksi, kun metsien asuttaminen ja kaskenpoltto kiellettiin ja kohta kiellettiin suomen puhuminenkin, suomeksi huutaminen tietysti myös.

Se lisäsi siirtolaisuutta.

Noin 400 asukkaan Uusi Ruotsi joutui jo 1600-luvun puolella ensin hollantilaisten ja sitten englantilaisten haltuun ja suomalaiset sulautuivat englanninpuhujiksi.

Wilmingtonissa sijaitseva Pyhän kolminaisuuden kirkko on Yhdysvaltain vanhin edelleen pystyssä oleva kirkko.

Sitä olivat rakentamassa myös suomalaiset.