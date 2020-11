Kommentti: Trump hävisi – kuinka käy populismin?

Donald Trumpin tappio on kova isku maailman populisteille. Mutta eivät he siihen vielä kaadu, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Donald Trumpista tuli miljoonien sankari, mutta vaikuttaa siltä, että se ei riittänyt. Mitä he tekevät nyt?­

Donald Trumpin vaalivoitto vuonna 2016 oli populistisen liikkeen suurin voitto maailmassa. Toipuuko se Trumpin varmalta näyttävältä tappiolta vuonna 2020?

Trump oli suora esikuva sellaisille johtajille kuin Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ja Italian sisäministeriksi asti noussut Matteo Salvini. Äijämeiningistä tuli malli heille ja monille muille pikku-trumpeiksi haluaville.

Trumpin Yhdysvaltain valloitus oli järkytys monille amerikkalaisille, mutta innoitus monille oikeistopopulisteille kautta maailman. Nyt heidän esikuvansa näyttää kaatuneen.

Poliittinen historia tulee kertomaan, kuinka paljon Trumpin saavutuksista jää pysyviksi. Välttämättä ei kovinkaan moni.

” Trumpin kaatumisen jälkeen populistien maailmanlaajuinen palapeli on rikki.

Trumpin aikana Yhdysvaltain talous jatkoi Barack Obaman aikana alkaneella kasvu-uralla, kunnes törmäsi koronaseinään. Suurinta vaalilupaustaan, muuria Yhdysvaltain etelärajalle, Trump ei pystynyt toteuttamaan. Liittolaistensa kanssa riitautuneen suurvallan vaikutusvalta väheni, ei kasvanut.

Mutta Trumpilla on Yhdysvalloissa miljoonat uskovaisensa, jotka löytävät uuden messiaan, jos hänestä ei enää sellaiseksi ole.

Entä muu maailma? Internetin aikana Trumpista on tullut populistien puolijumala, jolla on uskolliset seuraajansa Suomessakin.

Ei niin tyypillinen populisti

Donald Trump on amerikkalainen ilmiö, joka ei olisi ainakaan Länsi-Euroopassa tuosta vain toistettavissa.

Kultalusikka suussa syntynyt miljonääri, jonka aikuisikä kului suurimmaksi osaksi bisneksen parissa. Ja kun se alkoi yskiä, Trump siirtyi tosi-tv:n pariin.

Mies, jonka omassa yksityiselämässä ei ollut mitään sovinnaista, mutta josta tuli perinteitä puolustavien uskonnollisten konservatiivien suosikki.

Hänen tiensä ei ole muualla tuosta vain toistettavissa. Mutta voi se silti edelleen innoittaa Euroopankin oikeistopopulisteja.

Trumpin neuvonantajana ja strategistina jonkin aikaa toiminut Steve Bannon yritti levittää ilmiötä Eurooppaan huonoin tuloksin. Euroopassa kansallisaatteeseen suhtaudutaan toisella tavoin kuin jo lähtökohtaisesti monikansallisessa Yhdysvalloissa.

Pelkkä ihonväri ei riitä. Eurooppalaisen nationalistin pahin vihollinen on usein naapurimaan eurooppalainen nationalisti. Samoin on vaikkapa Aasiassa.

Bannon sai palata tyhjin käsin kotimaahansa, jossa häntä epäillään petoksesta ja muuria halunneiden ihmisten huijaamisesta.

Trumpin kaatumisen jälkeen populistien maailmanlaajuinen palapeli on rikki. Se ei tarkoita, että heidän pienet pelinsä eivät jatkuisi. Mutta 2010-luvun suuri hurmos on ohi ja tästä eteenpäin taival on paljon huuruisempi.