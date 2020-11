Vihjeitä on tullut niukasti.

Pääkaupunkiseudulla viikko sitten kadonneeksi ilmoitettua 47-vuotiasta miestä ei ole löydetty, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Jäljet johtavat Pohjois-Savoon. Miehen auto löytyi maanantaina Lapinlahdelta. Auto oli hylättynä Karjalainen-nimisen järven parkkipaikalta.

Poliisi epäilee, että mies on lähtenyt autolta jalkaisin läheiseen maastoon.

Poliisi tiedotti kadonneesta keskiviikkona ja pyysi vihjeitä. Vihjeitä on poliisin mukaan tullut niukasti.

Poliisi julkaisee nyt kadonneesta miehestä kuvan ja toivoo mahdollisista havainnoista vähäisiäkin vihjeitä.

Mies on 180 senttiä pitkä ja painaa noin 75 kiloa. Hänellä on siniset silmät. Miehen yllä on todennäköisesti harmaa ulkoilutakki.

Mies puhuu englantia ja murtaen suomea.

– Katoamisesta on viikko, joten kadonneella voi olla harmahtava parta, poliisi selvittää tiedotteessa.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai puhelinnumeroon 0295 415 232.