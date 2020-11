Tämä on Suomen koronatilanne nyt – katso perjantain tuoreimmat tiedot

Suomessa raportoitiin perjantaina 266 uutta koronavirustartuntaa ja yksi koronaviruksen aiheuttama kuolema.

Suomessa raportoitiin perjantaina yksi uusi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvä kuolemantapaus, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Yhteensä Suomessa on nyt raportoitu 362 virukseen liittyvää kuolemantapausta.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 68 koronapotilasta. Se on kolme enemmän kuin keskiviikkona, jolloin sairaalahoidossa olevien määrästä kerrottiin edellisen kerran. Tehohoitoa tarvitsevia potilaita on 13, mikä on kaksi vähemmän kuin keskiviikkona.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset ja sairaala- sekä tehohoidossa olevien määrät kolmesti viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Tartunnat ovat nousussa viikkovertailussa

THL kertoi perjantaina myös, että Suomessa on raportoitu 266 uutta koronavirustartuntaa.

Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu 2 911 tartuntaa, mikä on 17 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Tartunnat ovat olleet nousussa myös, kun tarkastellaan viimeistä viikkoa suhteessa edelliseen viikkoon. Viimeksi kuluneen viikon aikana tartuntoja on raportoitu 1 475, mikä on 39 enemmän kuin edeltävällä viikolla.

Viimeksi kuluneen viikon aikana vahvistettuja tartuntoja on raportoitu eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa tartuntoja on ollut 769. Varsinais-Suomessa vahvistettuja tartuntoja on ollut 122, Pohjois-Pohjanmaalla 50 ja Vaasan sairaanhoitopiirin alueella 38.

Yhteensä Suomessa on vahvistettu pandemian aikana 17 385 koronavirustartuntaa.

Skopjen lennolla kymmenen tartuntaa

Lauantaina 31. lokakuuta Pohjois-Makedonian pääkaupungista Skopjesta Turkuun lennetyltä lennolta todettiin kymmenen koronavirustartuntaa. Turun kaupunki kertoi asiasta perjantaina.

Lennolla oli yhteensä 135 matkustajaa, joista 101 testattiin.

Lokakuussa Skopjesta on saapunut Turkuun yksi lento kerran viikossa. Lennot jäävät lauantaina saapuvan lennon jälkeen tauolle ja jatkuvat joulukuun puolessa välissä.

Ministeri Mikkonen Twitterissä: Korona voi levitä myös Suomen minkkitarhoihin

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) pitää vakavana, että Tanskassa koronavirus on levinnyt turkistarhoilla minkeistä ihmiseen. Hänen mukaansa on mahdollista, että koronavirus leviää myös Suomen minkkitarhoille.

– Emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että koronavirus leviää myös kotimaisille tarhoille, hän kirjoitti Twitterissä perjantaina.

Ruokavirasto kertoi torstaina aloittavansa laajan minkkien koronatartuntoja selvittävän kartoituksen Pohjanmaan turkistarhoilla. Toistaiseksi suomalaisilla minkeillä ei ole todettu tartuntoja.

Koronaviruksen leviämisen vuoksi Tanskassa aiotaan lopettaa kaikki minkit maan turkistarhoilla. Maassa on viranomaisten mukaan noin 15–17 miljoonaa minkkiä. Mikkosen mukaan on vielä aikaista arvioida, miten Tanskan päätös vaikuttaa laajemmin alan tulevaisuuteen.

– Jos kokonainen elinkeino kokee ison muutoksen, on aiheellista tukea alalta luopumista sekä uudelleen kouluttautumista. Unohtamatta alueiden taloutta, joille toiminta on keskittynyt, hän toteaa twiitissään.

Ruokaviraston mukaan koronavirus tarttuu herkästi ihmisestä minkkeihin. Eläimistä koronavirus voi puolestaan tarttua turkiseläinten kanssa tekemisissä oleviin ihmisiin ja levitä eteenpäin.

Tanskan kansanterveyslaitos Statens Serum Institut kertoi perjantaina, että mutatoitunut koronavirus on todettu maassa yhteensä 214 ihmisellä.

Neljältä ulkomaalaisurheilijalta paljastui koronatartunta Vuokatissa

Neljällä Vuokatin alueella harjoittelevalla urheilijalla on todettu koronavirustartunta, Kainuun sote ilmoitti perjantaina. Tartunnat ilmenivät urheilijoille maahantulon yhteydessä tehdyissä koronatesteissä torstaina.

Positiivisen näytteen antaneet urheilijat on asetettu karanteeniin. Myöskään joukkueen muut jäsenet eivät ole tekemisissä ulkopuolisten kanssa.

Viranomaisten mukaan kyseisen joukkueen urheilijat ovat viettäneet aikaa lähinnä omassa seurassaan. Ulkopuolisten altistumista ei pidetä todennäköisenä.

Kainuun sote tiedottaa Vuokatin tilanteesta lisää tilanteen selkiytyessä ja viimeistään maanantaina.

Naisleijonien pelaajalla koronatartunta

uortaneen urheiluopistolla marraskuun alussa leireilleessä Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueessa on todettu koronatartunta. Jääkiekkoliiton verkkosivujen mukaan leirillä on tehty pikatesti, jonka perusteella joukkueen pelaaja on osoittautunut koronapositiiviseksi.

Kyseinen pelaaja testattiin ennen leiriä sekä uudelleen leirin aikana lievien oireiden vuoksi. Uusintatestauksessa tehtiin samaan aikaan sekä pika- että varsinainen testi, ja varsinaisen testin tuloksia odotetaan parhaillaan.

Positiivisen koronatestin jälkeen Jääkiekkoliitto oli heti yhteydessä viranomaisiin. Viranomaisohjeiden perusteella päätetään muun muassa siitä, keitä on tarpeen asettaa omaehtoiseen karanteeniin.

Naisleijonien leiri alkoi tiistaina, ja sen oli tarkoitus loppua lauantaina.