Pääkirjoitus: USA:n vaalien loppusodasta tuli katkera – vaarallinen paranoia voi levitä Eurooppaankin

Donald Trumpin kylvämä epäluulo voi kasvaa pahaa satoa Yhdysvaltain ulkopuolellakin, kirjoittaa Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Donald Trump väittää tulleensa vaalipetoksen uhriksi ennen kuin ääniä on edes laskettu loppuun.­

Yhdysvaltain pitkäksi venyneen vaalilaskennan avainsanoiksi ovat tulleet vilppi ja petos. Niitä viljelee istuva presidentti Donald Trump.

Trumpin mukaan hän voi hävitä vain vaalipetoksen seurauksena. Nyt hän näkee sellaista kaikkialla.

Trumpin taktiikka oli etukäteen tiedossa. Hän alkoi puhua vaalivilpistä jo kuukausia sitten. Presidentti on itse nimittänyt oikeusministeriön ja liittovaltion poliisin johdon. Jos väitteissä salaliitoista olisi perää, näiden olettaisi iskeneen niihin ajat sitten. Näin ei tapahtunut.

Ylipäätään Yhdysvaltain vaaleissa ei ole havaittu juuri vaalivilppiä. Äänestyskäytännöt kyllä ovat monimutkaisia, koska ne vaihtelevat osavaltioista toiseen.

Trumpin hampaissa ovat erityisesti postitse annetut äänet. Niiden käyttö alkoi 1860-luvulla. Mitään erityisiä ongelmia ei ennen näitä vaaleja oltu havaittu. Nyt postiääniä annettiin poikkeuksellisen paljon, koska ihmiset halusivat välttää äänestyspaikkojen ruuhkia koronaviruksen vuoksi. Postiäänten uskotaan suosivan demokraatteja, ja usko on äänten laskennan aikana vahvistunut.

Trumpin asianajajat yrittävät löytää kaikkea mahdollista, jonka perusteella vaalit voisi todeta epäluotettaviksi. Tämä koskee nimenomaan osavaltioita, joiden tulos on tasainen. Kanteita jätettiin jo ennen äänestyksen alkua.

Trumpin taktiikan syitä pohditaan. Jos äänestys todetaan pätemättömäksi, osavaltion valitsijamiehet voidaan valita siitä riippumatta. Tämä avaa poliittisen pelin mahdollisuuksia.

Trump on päässyt nimittämään konservatiivisia tuomareita Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen. Hän voi toivoa, että jos jutut päätyvät sinne, he tekevät ratkaisut hänen hyväkseen. Mikä tahansa asia ei kuitenkaan päädy korkeimpaan oikeuteen. Kyseessä on joka tapauksessa tuomioistuin, ei poliittinen elin.

On mahdollista, että Trump ei edes tähtää voittoon oikeudessa. Hänelle voi riittää, että Trumpin omat kannattajat kyseenalaistavat demokraattien Joe Bidenin presidenttiyden, jos tämä voittaa. Trumpille avautuu mahdollisuus jopa pyrkiä uudestaan presidentiksi neljän vuoden kuluttua. Tai sitten vain nauttia julkisuudesta, josta hän elää.

Yhdysvaltoja pidetään demokratian esikuvana. Muutkin opit leviävät sieltä nopeasti maailmaa. Eri mantereille on putkahtanut Trumpin aggressiivista tyyliä matkivia valtiojohtajia.

Myös hänen loppusodastaan näissä vaaleissa voidaan ottaa mallia. Ei ole mahdotonta, että muutaman vuoden päästä Eurooppassakin nähdään vihaisia populisteja, jotka ilmoittavat joutuvansa vaalipetoksen uhriksi vaikka yhtään ääntä ei ole vielä annettu.

Tämä ei ole hyvä. Demokratia on peli, joka perustuu siihen, että kaikki noudattavat sääntöjä. Niitä ei voi muuttaa vain siksi, että oma häviö pelottaa.

Tällaista perintöä ei toivoisi kenenkään jättävän maailmalle.