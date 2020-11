Näin Bidenin valinta presidentiksi vaikuttaisi Suomeen – ”Luvannut tulla pöytiin, joista Trump on poistunut”

Asiantuntijat muistuttavat, että Yhdysvallat on EU-alueen jälkeen Suomen suurin kauppakumppani, ja puolustusyhteistyö Yhdysvaltain kanssa on ollut tiivistä jo Trumpin aikana.

Mikä muuttuisi Suomen ulkomaankaupassa Yhdysvaltain kanssa ja Suomen puolustuksessa, jos Donald Trump häviää presidentinvaalit?

Asiantuntijoiden mukaan Joe Bidenin voitto ei liikuttaisi mannerlaattoja Suomen ja Yhdysvaltain yhteistyössä.

Kauppapolitiikan johtaja Hanna Laurén EK:sta sanoo, että Suomen ulkomaankaupassa Yhdysvaltain kanssa ei heti muuttuisi yhtään mikään.

– Trumpin konkreettiset toimet, esimerkiksi teräksen tuontitullit, eivät ole suoraan iskeneet Suomen vientiin Yhdysvaltoihin kovinkaan rajusti. Radikaalisti mikään ei heti muuttuisi, Laurén sanoi.

– Pitkällä aikavälillä on suuri mahdollisuus sille, että päästään kauppaneuvotteluissa ja monenvälisissä asioissa eteenpäin, koska Biden on luvannut tulla kaikkiin niihin pöytiin, joista presidentti Trump on poistunut. Silloin on mahdollisuus taas kaupan edelleen kasvattamiseen, Laurén jatkoi.

EK:n johtaja Hanna Laurén arvelee, että Bidenin mahdollinen voitto voisi parantaa Suomen vientiä Yhdysvaltoihin.­

Laurén huomauttaa, että Suomen kauppa Yhdysvaltojen kanssa on trendinomaisesti kasvanut vuosittain.

– Näen siinä kasvupotentiaalia edelleen. Yhdysvallat on Suomen suurin EU:n ulkopuolinen kauppakumppani. Jos kauppaa päästään vapauttamaan, ja Biden ilmastoelvyttää ja sallii kiertotalousratkaisuja Euroopasta, silloin meillä on mahdollisuus edelleen kasvattaa viennin osuutta Yhdysvaltoihin. Se ei tapahdu muutamassa viikossa, tuskin edes tänä vuonna.

– Jos EU on Suomen sisämarkkina, Yhdysvallat on Suomen tärkein kauppakumppani. Ei ole turhaa, miksi me toljotamme vaalituloksia, Laurén totesi.

Yhdysvallat on EU:n jälkeen Suomen suurin kauppakumppani.­

Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksella ja Bidenin mahdollisella voitolla ei ole heti vaikutusta myöskään Suomen puolustuspolitiikkaan.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Matti Pesun mukaan Yhdysvaltain puolustusyhteistyö Suomen kanssa on kaiken aikaa lisääntynyt.

– Presidentti Barack Obamasta Trumpin kaudelle Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyö on koko ajan tiivistynyt. Siihen on strategiset perusteet, jotka liittyvät Pohjois-Euroopan turvallisuuteen, ja ne vallitsevat siitä huolimatta, kuka on Yhdysvaltain presidentti, Pesu sanoi.

– Oletan, että Suomen ja Yhdysvaltain yhteistyö jatkuu Bidenin aikana hyvänä. Sisäpolitiikan näkökulmasta yhteistyön kehittäminen voi olla jopa helpompaa, koska nykyisellä hallituksella ei ollut haluja ainakaan näyttävästi olla Yhdysvaltain kanssa tekemisissä. Transatlanttiset suhteet eivät ole olleet prioriteetti tälle hallitukselle, kuten ne olivat viime hallitukselle kun Timo Soini oli ulkoministeri. Oletan, että Bidenin hallinto vahvistaisi entisestään puolustuspoliittista yhteistyötä, Pesu jatkoi.

Ulkopoliittisen instituutin Matti Pesun mukaan Bidenin valinta Yhdysvaltain presidentiksi nostaisi Marinin hallituksen kiinnostusta transatlanttisiin suhteisiin.­

Trumpin kaudella Suomi on saanut Yhdysvaltain presidentiltä poikkeuksellisen paljon huomiota. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vieraillut kahdesti Valkoisessa talossa, ja Trump ja Vladimir Putin järjestivät huippukokouksensa Helsingissä.

– En usko, että ihan vastaavaa nähdään, jos Biden valitaan.

– Yksi merkittävästi Yhdysvaltain suhtautumiseen vaikuttava asia on Suomen hävittäjähankinta. Olettaisin, että sieltä on tulossa korkean tason huomiota tänne. En tiedä, tuleeko presidenttitasolta kutsua, mutta vähintään puolustushallinnon ja ulkoasiainhallinnon puolelta ihan taatusti, Pesu otaksui.

Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat sopimuksen puolustusyhteistyöstä viime hallituskaudella. Kuvassa puolustusministerit Jim Mattis ja Jussi Niinistö Pentagonissa elokuussa 2018.­

Trumpin presidenttikaudella on ollut kysymyksiä siitä, mikä on Yhdysvaltain sitoutuminen Euroopan turvallisuuteen. Trump on halunnut, että eurooppalaiset Nato-maat vastaisivat enemmän omasta puolustuksestaan.

– Tilanne oli paradoksaalinen Trumpin kaudella. Hänen hallintonsa, esimerkiksi puolustushallinto ja asevoimat, teki aika paljon töitä Euroopan turvallisuuden vahvistamiseen. Euroopan puolustukseen kohdistuva rahoitus kasvoi pitkään Trumpin loppukaudelle asti, sitten se tasaantui, Pesu huomautti.

Suomi ja Eurooppa ovat kiinnostaneet Yhdysvaltoja turvallisuuspoliittisen ympäristön muutoksen takia.

– Toisin sanoen Venäjän toiminnan takia, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak sanoi.

Bidenin mahdollinen valinta parantaisi Yhdysvaltain ja Euroopan suhdetta.

– Transatlanttinen suhde retorisesti paranee, vaikka jotkut rakenteelliset asiat pysyvät muuttumattomina. Jos Trump valitaan, se tulee heikentämään transatlanttista suhdetta entuudestaan. Sen lisäksi globaali Trumpin toiminta heikentää uskoa nykyiseen globaaliin liberaaliin maailmanjärjestykseen. Meidän taloon vaikuttaa vähän, kuka on Yhdysvaltain presidentti. Jos kaikki maat ympärillä palavat, se lämmittää meitä jossain vaiheessa, Salonius-Pasternak näki.