Minne katosi kuvan Ossi, 16? – ilmoita heti havaintosi hätäkeskukseen

Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja lappilaisen Ossi Alatalon löytämiseksi.

Poliisin mukaan kadonnut Ossi Alatalo ei palannut asuinpaikkaansa keskiviikon jälkeen. Poliisi arvelee, että 16-vuotias nuorukainen liikkuu Rovaniemellä.

Poliisin mukaan Alatalo on noin 165 senttimetriä pitkä, hoikka ja hänellä on ruskeat silmät sekä lyhyet hiukset. Poliisi pitää mahdollisena, että nuorukaisella on yllään vaaleansiniset farkut, vaaleanpunainen huppari, vihreä hupparimallinen takki sekä musta lippis. Nuorukaisella on myös useita sormuksia sekä paksu kaulaketju.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot nuorukaisesta yleiseen hätänumeroon 112.