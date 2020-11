Porvoossa järkytyttiin pikkupojan hukkumisesta – poliisi selvittää tapahtumien kulkua uimahallissa

Monitoimiallas on syvimmässä kohdassa 1,6 metriä.

Ihmiset tuovat kynttilöitä Porvoon uimahallin oven eteen. Lippu on laskettu puolitankoon.

Mikään muu ei oikeastaan viittaa torstai-iltapäivän tragediaan, jossa alakoululainen hukkui uimahallissa.

Poika osallistui hallilla järjestettyyn iltapäiväkerhotoimintaan.

– Juuri tuosta meni koululaisryhmä uimahalliin. Aika hiljaiselta näyttää muuten, Ilta-Sanomien kuvaaja raportoi Porvoosta.

Suruliputus on uimahallin lisäksi Porvoon Keskuskoululla. Poika oli koulun oppilaita.

Koulu piti perjantaiaamuna hiljaisen hetken pojan muistoksi.

Poliisi tutkii

Poliisi on alkanut selvittää tapahtumien kulkua.

Uimahallissa oli tapahtumien aikana uimareita. Hallissa on myös kameravalvonta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tero Tyynelä ei halua tutkinnan tässä vaiheessa kertoa tarkemmin yksityiskohdista.

– Kyse on tietysti uimahallista, missä on kaikennäköistä. Jokainen, joka käy uimahallissa tietää, että siellä on kameroita ja muuta vastaavaa.

Tyynelä lisää, että tapahtumien lopputulos tiedetään. Hän ei pysty vielä ottamaan kantaa, onko tapahtumille silminnäkijöitä.

Onnettomuus tapahtui Porvoon uimahallissa iltapäivällä. Alustavien tietojen mukaan poika oli vajonnut veden alle kenenkään huomaamatta. Hän menehtyi ensihoitoyksikön elvytysyrityksistä huolimatta.

Poika osallistui koulun jälkeen järjestettävään iltapäiväkerhotoimintaan, joka piti liikuntaleikkikoulua uimahallilla.

Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kertoo Ilta-Sanomille, ettei kerho ollut kaupungin järjestämää toimintaa.

– On toki tiedossa, miten paljon Porvoossa on yksityisiä toimijoita.

Ujula ei halua poliisitutkinnan ollessa käynnissä kertoa tarkemmin, miten suuresta ryhmä oli kyse ja miten monta ohjaajaa ryhmällä oli.

Porvoon uimahallissa oli lippu puolitangossa ja kynttilöitä sisääntulon edessä.­

Ujula ei ota kantaa, pitäisikö uimahallissa tiukentaa säätöjä.

Hänen mukaansa poliisitutkinnan jälkeen kaupunki pohtii, onko tarvetta muuttaa sääntöjä ja käytänteitä.

Uimahalli oli torstaina kiinni tapahtumien jälkeen. Halli avautui perjantaina normaalisti.

Monitoimialtaaseen pääsylle ”tiukat ehdot”

Julkisuudessa on kerrottu, että poika hukkui uimahallin monitoimialtaassa.

– Virkistysallas olisi sille parempi nimi. Se on tarkoitettu enemmän virkistykseen kuin suoraan uintiin, Porvoon liikuntapalveluiden päällikkö Per Högström kuvaa.

Altaassa on lämpimämpi vesi kuin tavallisessa uima-altaassa. Siinä on hierontapisteitä, vesiliukumäki ja aaltokone.

Högström kuvailee, että allas on rannan muotoinen. Se lähtee nollasta metristä ja jyrkkenee rannasta poispäin mentäessä.

– Syvimmistä kohdasta allas on 1,6 metriä.

Monitoimialtaaseen pääsylle on ollut tiukat ehdot, kertoo iltapäiväkerhon entinen ohjaaja. Vain uimataitoiset lapset saivat mennä altaaseen.

Entisen ohjaajan mukaan käytäntönä oli hänen aikanaan, että ensin oli uimakoulu lasten uima-altaalla. Ohjatun tunnin jälkeen lapsilla oli vapaata ja uimataitoiset saivat mennä monitoimialtaaseen.

Ilta-Sanomat tavoitti puhelimitse iltapäiväkerhon vetäjän.

– En voi sanoa mitään tästä asiasta, mies vastaa.

Ääni kuulostaa väsyneeltä ja surulliselta.