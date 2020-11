Sipoossa ampumavälikohtaus, poliisi etsii epäiltyä ampujaa Uudellamaalla: ”On etsitty laajalla skaalalla”

Henkilön etsintään liittyen poliisipartiota oli torstaina runsaasti muun muassa Tuusulassa.

Poliisi on etsinyt eilisestä saakka henkilöä Uudellamaalla liittyen Sipoossa torstaina tapahtuneeseen ampumavälikohtaukseen.

Poliisilla oli torstaina käynnissä henkilön etsintään liittyvä iso poliisitehtävä, jossa poliisipartioita oli näkyvästi runsaasti muun muassa Tuusulassa.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Freddie Cederlund Itä-Uudenmaan poliisista kertoo, että poliisi ei ole toistaiseksi tavoittanut ampujaksi epäiltyä miestä. Poliisi etsii edelleen miestä, joka poliisin käsityksen mukaan saattaa olla aseistettu.

– Vielä etsitään. On etsitty laajalla skaalalla. Uudellamaalla on tehty lukuisia etsintöjä.

– On mahdollista, että on aseistettu. Absoluuttista varmuutta tästä ei ole.

Poliisi epäilee, että Sipoossa sijaitsevan kiinteistön pihalla ammuttiin torstaina luvattomalla ampuma-aseella. Tilanteessa ei syntynyt henkilövahinkoja.

Cederlundin mukaan ampujaksi epäilty mies pakeni paikalta.

Hän täsmentää, että poliisi selvittelee nyt sitä, mitä sipoolaiskiinteistön pihalla torstaina päivällä tapahtui. Toistaiseksi tapahtumien kulusta ei ole tarkkaa tietoa.

– Tutkinta on kesken sen osalta, että mitä siinä on aiottu, yritetty tai mitä siinä on oikeasti tapahtunut. Mutta se, että on ammuttu, on nyt lähes varmaa.

Cederlundin mukaan pihalla oli epäillyn ampujan lisäksi toinen mies, joka ei loukkaantunut tilanteessa.

– Nämä henkilöt tietävät toisensa. Tämä liittyy siihen.

Itä-Uudenmaan poliisin tiedotteen mukaan tapahtuneesta on kirjattu rikosilmoitus ja tapausta tutkitaan tällä hetkellä epäiltynä tapon yrityksenä ja ampuma-aserikoksena.

Cederlund sanoo, että rikosnimikkeet voivat kuitenkin vielä tarkentua tutkinnan edetessä.

– Ampuma-aserikos ja vaihtoehtoisesti jonkinlainen henkeen ja terveyteen liittyvä rikos toisena. Tässähän ei tullut henkilövahinkoja.