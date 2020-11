Suomen valtiohallinnossa iso tekninen ongelma – koskee myös ministeriöitä ja valtioneuvostoa

Valtorin tuotantojohtajan mukaan kyseessä on tekninen ongelma.

Valtion yhteisessä VY-runkoverkossa on meneillään häiriötilanne. Korjaustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

VY-runkoverkkopalvelu on valtiohallinnon organisaatioiden yhteinen runkoverkkokerros.

Häiriö vaikuttaa esimerkiksi joidenkin valtion virastojen ja ministeriöiden sähköpostien kulkemiseen.

– Valtion yhteisessä VY-runkoverkossa on häiriötilanne, joka vaikuttaa muun muassa sähköpostin ja etäyhteyspalveluiden toimivuuteen, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tiedotteessa kerrotaan.

– Osa palveluista on saatu palautettua ja loppujen osalta korjaustyöt ovat käynnissä.

Häiriö koskee myös valtioneuvostoa ja ministeriöitä, Valtioneuvosto kertoo Twitterissä.

Valtorin tuotantojohtaja Tero Latvakangas sanoo, että runkoverkko itsessään toimii, mutta osa runkoverkon palveluista on tällä hetkellä pois käytöstä.

– On joitain palveluja, jotka ovat siellä runkoverkon päässä, eivätkä ole toiminnassa. Joidenkin ministeriöiden ja virastojen virkamiesten työnteko on varmasti vaikeutunut joltain osin. Tällainen vaikutus tällä nyt on.

Latvakangas sanoo, että kyseessä on tekninen ongelma.

– Kansankielellä sanoen tämä on ihan tekninen ongelma. Ei ole mitään ulkopuolista tahoa, joka tätä olisi tarkoituksella aiheuttanut.

Latvakangas ei osaa sanoa, kuinka kauan häiriötilanne tulee kestämään, mutta kaikki palvelut yritetään saada palautettua mahdollisimman nopeasti.