THL:n tiedoista selviää, että Suomessa on vuorokaudessa todettu 266 uutta koronavirus­tartuntaa.

Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu 2 911 tartuntaa, mikä on 17 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Yhteensä Suomessa on vahvistettu pandemian aikana 17 385 koronavirustartuntaa.

THL kertoo sairaalassa olevien koronapotilaiden määrän sekä mahdolliset uudet koronavirukseen liittyvät kuolemat myöhemmin tänään.