Rintamamiestalon makuuhuoneessa odotti kammottava näky – mustasukkaisuus johti tekoon, joka järkytti jopa kokeneen poliisin

Pohjois-Savon käräjäoikeudessa käsiteltiin tällä viikolla poikkeuksellista henkirikosta.

Kammottavat tapahtumat alkoivat paljastua, kun 22-vuotias nuorukainen löytyi sängystä alastomana ja julmasti surmattuna Varkaudessa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Mitä kyseisenä iltana oikein tapahtui?

Vuonna 1993 syntynyt isä oli viettänyt perjantain yhdessä perheen 3-vuotiaan pojan kanssa.

Kun avovaimo kotiin saapui, mies lähti keskustaan.

Puoliso soitti pari kertaa miehen perään ja muistutti seuraavasta päivästä.

Pariskunnan parisuhde ei kukoistanut. Esitutkinnan aikana nainen kertoi poliisille, että ongelmat johtuivat miehen mustasukkaisuudesta.

Yöllä tapahtumat lähtivät ikävään suuntaan.

Puoli kahdentoista aikaan mies pyysi ystävältään kyydin kotiin.

Kotona odotti yllätys, ellei peräti kaksi. Kun talon isäntä saapui kotiin, paikalla oli kaksi vierasta miestä.

Humalassa ollut kuskattava rupesi selvittelemään, keitä hänen kotonaan olevat vieraat ovat, jolloin pihalla syntyi käsirysy toisen talossa olleen miehen kanssa.

Avopuolison yllätysvieraista suutahtanut isäntä suuntasi kaverinsa kanssa takaisin kaupunkiin.

Samoihin aikoihin perheen kotitalolta poistuivat myös siellä olleet kaksi ylimääräistä miestä.

Isännän kuskina toiminut mies ei arvannut, mitä oli tulossa.

– Jos olisin pitänyt häntä väkivaltaisena, niin olisin laittanut autosta ovet lukkoon ja ajellut ympäri kyliä. En osannut mitään tuollaista odottaa, isäntää kuskannut nuorukainen kertoi myöhemmin oikeudessa.

Yön aikana avopuolisot viestittelivät ja soittelivat keskenään.

Lähempänä kello yhtä nainen alkoi kaivata seuraa ja lähestyi messenger-viestein toista talolla aiemmin illalla ollutta miestä. Hän oli seurustellut miehen kanssa edellisen vuoden asumiseron aikaan.

Naisen ja 22-vuotiaan nuorukaisen välillä sinkoili lyhyessä ajassa kymmeniä viestejä. Nainen tuli hakemaan autolla miehen luokseen.

Talon isäntä puolestaan soitti avopuolisolleen useita puheluita ja sai vahvistuksen epäilylleen. Puolison vieraana ollut nuorukainen kertoi petetylle miehelle harrastaneensa seksiä tämän puolison kanssa.

– Vastaaja tiesi, että avopuoliso oli harrastanut seksiä näiden kahden talossa olleen miehen kanssa. Kun uhrin humalatila oli 2,8 promillea, ja vastaajakin on ollut humalassa, niin keskustelu ei ole ollut korrekti sananvaihto, asianajaja Harri Tuure muistutti käräjäoikeuden loppupuheenvuorossaan.

Yön aikana mies oli siirtynyt paikalliselle autoharrastushallille. Autohallilta miehen matkaan lähti puoli metriä pitkä kiintoavain.

Kun mies oli vasta matkalla kotiin, poliisipartio kiinnitti huomiota häneen – hän kun kantoi mukanaan isoa työkalua.

Poliisit kuitenkin uskoivat miehen selityksen auton renkaan korjaamisesta, ja matka sai jatkua.

Reilua tuntia myöhemmin mies ei enää viranomaisille totuutta peitellyt.

Kello 5.17 hätäkeskukseen tuli puhelinsoitto, jossa mies kertoi tappaneensa miehen kotonaan. Kun hätäkeskuspäivystäjä yritti saada miestä auttamaan uhria, tämä kieltäytyi jyrkästi.

Hätäpuhelun jälkeen mies soitti veljelleen ja isälleen. Kumpikaan ei aamuyön tunteina puhelimeen vastannut.

Kello 5.28 lähti Snapchatin kautta tuttaville kuva verisestä uhrista. Kuvassa oli myös teksti: ”Näin käy kun minulle vittuillaan.”

Paikalle ensimmäisenä saapuvaa poliisipartiota odotti talon rappusilla istuskeleva soittaja.

– Hän oli hyvin rauhallinen, ja hänen vierellä oli kaksi avattua oluttölkkiä, joita hän siinä riipi ja poltti tupakkaa. Puhutuksen aikana tuli selväksi, että siellä sisällä on joku hengettömänä. Otin häneltä kaljatölkin kädestä ja sanoin, että nyt on oluet juotu, todistajana kuultu poliisi kertoi miehen pidättämisestä.

Näky rintamamiestalon makuuhuoneessa oli järkyttävä jopa kokeneelle poliisimiehelle. Sängyssä makasi alaston 22-vuotias mies, jonka kasvot oli hakattu täysin murskaksi.

Alaston ja veriroiskeiden sotkema nainen löytyi järkyttyneenä ja täkkiin kääriintyneenä poikansa kanssa talon yläkerrasta.

Miestä syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa murhasta. Oikeudessa vastaaja puhui vain kahden sanan verran.

– Olen pahoillani, mies totesi istunnon päätteeksi.

Vastaavanlaisia mustasukkaisuussurmia ei Suomessa tule vastaan kovin usein.

Suomalaisista henkirikoksista suurin osa eli kolmannes on perinteisiä niin sanottuja ryyppyriitoja. Mustasukkaisuudesta johtuvat intohimohenkirikokset ovat harvinaisempia, mutta niitäkin löytyy.

– Mustasukkaisuus on tilastojen mukaan motiivina reilussa 10 prosentissa henkirikoksista. Kosto on motiivi seitsemässä prosentissa, Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen kertoo.

– Yleensä väkivalta kohdistuu tekijän kanssa parisuhteessa olevaan tai ex-puolisoon. Henkirikoksista noin 60 prosenttia tapahtuu lähipiirissä.

Varkauden tapauksessa mies sai puhelimessa kuulla, että hänen avopuolisonsa oli harrastanut seksiä toisen miehen kanssa. Syytetty kuvaili itse tekoaan kirjallisessa vastauksessa intohimorikokseksi.

– Suomessa on tyypillisesti oltu aika varovaisia sen suhteen, miten henkirikosta edeltävä toiminta on vaikuttanut tuomioon. Joissain maissa on lainsäädännössä enemmän ymmärrystä tällaista toimintaa kohtaan, jonka taustalla on intohimo ja mustasukkaisuus. Suomessa lähdetään kuitenkin siitä, että jokainen saa itse valita kumppaninsa ja sitä pitää kunnioittaa, Tolvanen painottaa.