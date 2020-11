Huumerikollisuus rajussa kasvussa Länsi-Uudellamaalla ja se näkyy nyt selvästi myös nuorten rikoksissa

Huumausainerikosten määrä on rajussa kasvussa Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella. Lisääntynyt huumeiden käyttö näkyy myös nuorten tekemissä rikoksissa.

Huumausainerikosten määrä nousi Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella tammi–syyskuussa lähes 30 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Eniten prosentuaalista nousua on perusmuotoisissa huumausainerikoksissa. Ne kasvoivat 41:llä prosentilla.

Lisääntynyt huumeiden käyttö näkyy esimerkiksi tieliikenteessä.

Tammi–syyskuussa huumaantuneina ajavia kuljettajia oli 463. Määrä kasvoi 30:llä prosentilla vuodentakaiseen verrattuna.

Huumeiden käyttö näkyy myös yhä useammin nuorten tekemissä rikoksissa. Huumausaineet liittyvät esimerkiksi nuorten välisiin väkivaltarikoksiin, kuten pahoinpitelyihin.

– Huumeisiin liittyvät poliisille tulevat vihjetiedot ovat lisääntyneet. Poliisi tekee sidosryhmien kanssa laajaa yhteistyötä huumausaineisiin liittyvien haittojen vähentämiseksi ja yhteisten ennalta estävien toimintatapojen kehittämiseksi, komisario Hannu Väänänen toteaa Länsi-Uudenmaan poliisista.

Länsi-Uudellamaalla on kuluvana vuonna tullut ilmi myös useita nuorten ja alaikäisten henkilöiden tekemäksi epäiltyjä ryöstöjä, joiden epäillään liittyneen tavalla tai toisella epäonnistuneisiin huumekauppoihin.

– Näissä toiselta osapuolelta on anastettu omaisuutta ja tapauksissa, joissa myyjä on ollut ryöstön kohteena, myös hallussa olleet huumausaineet. Osaan ryöstörikoksista on liittynyt voimakasta väkivaltaa, poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi kertoo Länsi-Uudenmaan poliisista.