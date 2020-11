Suomalaisten samannäköisyys hämmästytti Trumpin 3 vuotta sitten – julkaisivat nyt yhteiskuvan: ”tunnettujen suomalaisblondien kokoontumisajot”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump luuli kolme vuotta sitten kahta suomalaistoimittajaa samaksi henkilöksi. Kömmähdys huvittaa asianosaisia yhä.

Kolme vuotta sitten Valkoisessa talossa pidetyssä presidentti Donald Trumpin ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön lehdistötilaisuudessa sattui erikoinen kömmähdys, kun Trump erehtyi luulemaan kahta suomalaistoimittajaa samaksi henkilöksi.

Tätä nykyä Ulkopoliittisen instituutin vierailevana tutkijana työskentelevä Maria Annala julkaisi keskiviikkona Twitter-tilillään hilpeän yhteiskuvan toimittaja Paula Vilénin kanssa. Hassuttelevan kuvan yhteydessä Annala muistelee kolmen vuoden takaista sattumusta.

– Tunnettujen suomalaisblondien kokoontumisajot, Annala on kirjoittanut kuvan yhteyteen.

Tapaus sai alkunsa, kun presidentti Sauli Niinistö antoi kysymysvuoron tuolloin STT:n Yhdysvaltain avustajana toimineelle Maria Annalalle.

– Taasko? Aiotko antaa jälleen kysymyksen samalle henkilölle?, Trump kysyi hämmästyneenä.

– No, she is not the same lady (ei, hän ei ole sama nainen), Niinistö vastasi Trumpille hämmentyneesti hymyillen.

Aiemmin Niinistö oli antanut kysymysvuoron Annalan vierellä istuneelle Ylen ulkomaantoimittaja Paula Vilénille. Annala heitti tilaisuudessa Trumpille, että Suomessa on paljon vaaleahiuksisia naisia.

Vuonna 2017 Trumpin sekaannus suomalaistoimittajista nousi otsikoihin useissa eri medioissa Yhdysvalloissa. Esimerkiksi CNN, Telegraph ja NBC tekivät jutun kömmähdyksestä.

Vilén kertoi tuolloin saaneensa tapauksen johdosta useita haastattelupyyntöjä suomalaisilta ja ulkomaalaisilta toimittajilta. Samalla hänen Twitter-seuraajiensa määrä tuplaantui. Hän arveli Trumpin tehneen jopa palveluksen, sillä ”brändäyksen kultamaassa tunnettuus avaa ovia”.

Blogissaan Vilén leikki ajatuksella lisätä käyntikorttiinsa rivi ”se toinen blondi”.