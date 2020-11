Kommentti: Trump kylvää epäluuloa – se voi räjähtää hänen käsiinsä

Donald Trumpin levittämä epäluulo ei jää Yhdysvaltoihin, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Yhdysvaltain presidentinvaalien jo päiviä kestänyt ääntenlaskenta koettelee suurvallan hermoja. Eniten hermonsa tuntuu menettävän viran nykyinen haltija Donald Trump.

Trumpin lakimiehet juoksevat nyt kiistaosavaltiosta toiseen pitämässä ääntä ja nostamassa kanteita. Osa tuntuu liittyvän pikkuasioihin, osan etenemismahdollisuuksia epäillään. Trump ei kuitenkaan aio antaa periksi.

Hänen sanaansa myös kuullaan. Osavaltiossa osoitetaan mieltä, toisissa ääntenlaskennan pysäyttämiseksi, toisissa sen jatkamiseksi. Myös netissä kampanjoidaan. Reutersin mukaan Stop the Steal -niminen Facebook-ryhmä keräsi päivässä 365 000 jäsentä. Joka kymmenes sekunti liittyi tuhat uutta jäsentä. Ryhmää pyöritti Trumpia kannattavien naisten Women for America First -järjestö. Facebook syytti ryhmää vääristä väitteistä ja siitä, että siellä kehotettiin väkivaltaan. Ryhmä poistettiin. Muita syntyy ympäri nettiä.

Yhdysvalloissa on valittu presidenttejä lähes 250 vuoden ajan. Se on onnistunut sekä sisällissodan että toisen maailmansodan aikana. Yhdysvaltain historia tuntee monenlaisia koiruuksia, mutta itse presidentinvaaleissa ei laajoja vilppejä tunneta. Jälkipeleissä kähmintöjä on kyllä tapahtunut, lähinnä 1800-luvun puolella.

Vuonna 2000 presidentinvaalin tulos venyi, kun demokraatit vaativat äänten uudelleen laskuja Floridassa. Tulos oli ratkaiseva koko vaalin kannalta. Demokraattien ja republikaanien lakimiesarmeijat tekivät maihinnousun Floridaan. Lopulta Yhdysvaltain korkein oikeus ratkaisi asian republikaanien George W. Bushin voitoksi, demokraattien Al Goren tappioiksi.

Missään vaiheessa ei kuitenkaan väitetty, että ääniä olisi pimitetty tai lisätty keksittyjä ääniä, kuten nyt tunnutaan väittävän.

Salaliittoteoriat elävät nettiaikana. Jopa litteään maahan uskovien suosio on kasvanut. Ikiajat on tiedetty, että kun epäluulon henki on kerran päästetty pullosta, se ei sinne palaa.

Jos Joe Biden nyt voittaa, Trumpin uskollisimmat kannattajat mumisevat hänen ”huijauksestaan” vielä ukkokodissakin. Asia ei koske Yhdysvaltoja. Trumpiin liittyvät teoriat, tunnetuimpana QAnon, leviävät eri mantereilla. Niissä pelissä nähdään suorastaan saatanallisia voimia. Samoja oppeja sovelletaan kohta Euroopankin maiden politiikassa. Kohta niissäkin ilmoitetaan etukäteen, että uhkaava tappio johtuu vain vastapuolen vilpistä.

Demokratialle tämä ei ole hyväksi missään.

Trump ottaa itse suunnattoman riskin. Vaikka Trump häviäisi, hänen pitäisi toimia Yhdysvaltain presidenttinä vielä tammikuulle asti. Trumpin kylvävä epäluulo voi johtaa vielä verenvuodatukseen ja mellakoihin ennen sitä. Silloin maan korkeimman viran haltija on yksin vastuussa niistä.