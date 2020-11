Vaasalaista hoitajaa epäillään avopuolisonsa taposta

Epäilty tappo tapahtui jo kesäkuussa.

Pohjanmaan poliisi on tutkinut kaikessa hiljaisuudessa Vaasassa viime kesänä paljastunutta epäiltyä henkirikosta.

Poliisi sai Vaasan Melaniemessä sijaitsevaan yksityisasuntoon 9. kesäkuuta hälytyksen, jonka mukaan keski-ikäinen vaasalaisnainen olisi menehtynyt. Ilmoituksen asiasta teki naisen avopuoliso. Asunnossa ei ollut muita. Naisessa todettiin useita väkivallan merkkejä.

Mies otettiin tapahtumapaikalta kiinni tappoon epäiltynä, ja oikeus vangitsi hänet muutamia päiviä myöhemmin. Mies vapautettiin kuitenkin vajaata paria viikkoa myöhemmin, koska naisen kuolinsyy oli epävarma.

IS:n tietojen mukaan nelikymppinen vaasalaismies on koulutukseltaan lähihoitaja. Tutkintavankeudesta vapautumisen jälkeen hän oli lomilla. Töiden pariin hän palasi elokuun loppupuolella.

Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen korostaa, ettei miehen työssä ole ollut moitittavaa.

– Meillä on työantajana velvollisuudet ja työntekijöillä oikeudet ja keskusteluja on käyty paljon. Mutta työsuoritteissa ei ole ollut mitään moitittavaa. Ja kun hänet vapautettiin, niin ei meillä työnantajalla ole ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa sitä työsuhdetta, joka on sujunut moitteetta, Kinnunen sanoo.

Oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvityksessä kävi kuitenkin ilmi, että asiassa oli yhä syytä epäillä henkirikosta, ja mies otettiin uudelleen lokakuussa kiinni. Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi hänet uudelleen taposta epäiltynä lokakuun loppupuolella.

Mies on edelleen vangittuna, ja esitutkinta on valmistumassa.

Kinnusen mukaan työnantaja suhtautuu henkirikosepäilyyn vakavasti.

– No ilman muuta olemme suhtautuneet vakavasti, Kinnunen toteaa.

– Ikävä ja vakava asia, mutta me olemme työnantajajana toimineet niillä reunoilla, jotka meillä on, Kinnunen kertoo.

Miehen asianajaja Hannu Kaitaluoma kertoo IS:lle, että mies kiistää rikosepäilyn.

– Voin sen yleisesti sanoa, että hän täysin kiistää tämän rikosepäilyn. Se on täydellisesti kiistetty asia.

– Näin yleisellä tasolla hän ei ole semmoisia vammoja uhrille aiheuttanut, mistä olisi kuolema tullut, Kaitaluoma jatkaa.

Mahdollinen syyte pitää nostaa 17. marraskuuta mennessä. Jos asiassa nostetaan syyte, oikeutta käydään Pohjanmaan käräjäoikeudessa.