Jyrki Lehtolan kolumni: Vaaliväsymystä Amerikan malliin – äänioikeus vain niille jotka loukkaantuvat omalle varjolleen

Kärsin Amerikan vaalien aiheuttamasta post-traumaattisesta ylivälittämisestä ja määräsin itelleni sairauslomaa, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Tiedättekste.

Oon totaalisen poikki (& hajalla).

Tää kaikki on ollut mulle niin kuluttavaa (& hajottavaa), et tekis mieli ottaa taksi Vastaamoon, koska luovassa väsymyksessä ei oo MITÄÄN HÄVETTÄVÄÄ. Olis vain hienoo, jos mun tiedot vuotais kannustuksena muillekin, et kaikkensa antaminen ei oo HÄPEÄ.

Oon kuitenkin niin poikki (& hajalla), et jouduin diagnosoimaan itteni ja tajusin, et kärsin Amerikan vaalien aiheuttamasta post-traumaattisesta ylivälittämisestä ja määräsin itelleni sairauslomaa.

Ylen vaalistudiossa sentään jaksoin käydä, koska Amerikka on mulle läheinen ja tärkeä maa, jossa en oo käynyt, kun siellä asuu niin paljon idiootteja.

Siis nää Amerikan vaalit, huhhuh! Hirveen lähellä oli, et demokratia olis hävinnyt ne ja tilalle olis tullut tyhmien diktatuuri, sellasten, jotka katsoo lineaarista telkkaria.

Ensin olinkin ihan, et nyt on demokratia tullut tiensä päähän ja on keksittävä uus tapa päätyä oikeisiin valintoihin. Nyt demokratian tulevaisuus näyttää vähän paremmalta, kun valkonen vanha heteromies on häviämässä vaalit ja USAn pressaks saadaan jotain ihan muuta.

Onneks näin kävi, sillä en olis suostunut toisenlaiseen vaalitulokseen, vaan olisin taistellut sohvatyynyjen takaa demokratiaa vastaan vähän niin kuin Gandhi, jos se olis älynnyt olla Twitterissä.

Mut nyt sit tää, ettei Trump suostu vaalitulokseen!

Siis kuinka sekasin täytyy olla, ettei kunnioita demokratiaa ja kansan ääntä silloin kun ne kerrankin on oikeessa. Tollanenhan on melkein vallankumous eikä sitä saa tehdä muut kuin luova keskiluokka, jota harmittaa, kun sekä oikeudenmukaisuus että nettiyhteys pätkii.

Sit näissä vaaleissa on vielä se, kun mihinkään ei voi luottaa paitsi itteensä.

Tv-studiot on täynnä oikeistolaisia kommentoijia, paitsi ne, jotka tunnen sillain, et oon herännyt niiden välistä. No ei pitäis toisaalta ihmetellä, kun Yleä ja Maikkaria johtaa CIA:n Matti Apunen.

Tällaiset väärät kommentoijat pystyy harhauttamaan kansaa, joka on niin tyhmää, et populismi nousee meilläkin.

Me tarvittais nyt uudenlaista demokratiaa, Demokratia 2.0:aa, valistuneempien tyyppien demokratiaa, jossa äänioikeus olis vain niillä, jotka loukkaantuu omalle varjolleen, kun se on blackface ja haaveilee yöstä Riku Rantalan (& Tunnan!) jokaisen sukupuolen kanssa.

Tää nykymaailma (&historia!) on niin täynnä valheita, ettei mihinkään voi luottaa ja niinku Paula Vesala jo antiikin Kreikassa sanoi, ”summa summarum”, eli ainoo, mihin voi luottaa, on tunteet, omat tunteet, joiden päälle rakentaa oikeudenmukaisuutta kaikille niille, jotka tunsi just ittensä loukatuiksi, kun sana ”rakentaa” sai ne muistamaan jotain hirveetä rakennusmiehistä, eikä todellakaan ihme.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.