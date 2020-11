STM:n vinkki korona-ajan isänpäivään: glögiä pihalla

Tilanne on räjähdysherkkä, mutta on myös turvallisia tapoja tavata.

Koronavirusepidemia ei pysähdy edes isänpäivän viettoon. Sosiaali- ja terveysministeriön tämänviikkoisessa tilannekatsauksessa kuultiinkin ohjeistusta loppuvuoden juhliin.

Isänpäivä on tämän viikon sunnuntaina. Uskaltaako silloin mennä tapaamaan iäkästä isää?

– On olemassa turvallisia tapoja tavata, sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi.

– Itse tässä mietin, että jos nämä ennätyslämpötilat ainakin osassa Suomea jatkuvat, oikein mukana olisi juoda vaikka glögilasi vaarin kanssa pihalla.

Sää on vuodenaikaan nähden erittäin lämmin. Maanantain vastaisena yönä Suomessa tehtiin marraskuun lämpöennätys, ja loppuviikoksi on niin ikään luvassa lämpöä.

Joulua ajatellen ei kuultu yhtä yksityiskohtaisia ehdotuksia.

Joulun suhteen toistuvat samat neuvot, joita epidemian aikana pitäisi muutenkin noudattaa. Keskiössä on kontaktien vähentäminen ja fyysisen etäisyyden pitäminen.

Lähikontaktien vähentäminen on erittäin tärkeää myös itsensä terveeksi tunteville, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi.­

Missä on ihmisiä, voi olla myös virusta, ja mitä enemmän ihmisiä on, sitä helpommin virus tarttuu. Ja mitä tiiviimmin ollaan pitkään samoissa tiloissa, sen suurempi tartunnan riski on.

Ministeriö ei ottanut kantaa siihen, kenen kanssa joulua saa viettää.

– Se on jokaisen itse päätettävä, mikä on se välttämätön lähipiiri, jonka haluaa tavata. Nyt ei ehkä ole aika kutsua sitä koko laajaa sukua ja kumminkaimoja, mutta totta kai jokaisen on itse tehtävä se päätös, että ketkä haluaa ja on välttämätöntä itse tavata, ministeriön projektipäällikkö Anna Katz sanoi.

Voipio-Pulkki kannusti jokaista kehittämään omassa elämänpiirissään tapoja, joilla voi THL:n terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen sanoin ”tavata innovatiivisilla tavoilla”.

Strategiajohtajan mukaan tärkeää olisi rajoittaa päivittäin tavattavien ihmisten määrää, jos vain voi. Pitäisi myös painaa mieleensä, ketä on tavannut, ja ladata Koronavilkku.

– Tällaiset ensiohjeet, Voipio-Pulkki sanoi.

Ylilääkäri Emmi Sarvikivi (vas.) THL:stä, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä ja projektipäällikkö Anna Katz THL:stä kertoivat ajankohtaisesta koronavirustilanteesta.­

Voipio-Pulkin mukaan Suomen epidemiatilanne ei ole tällä hetkellä ”millään tavalla rauhoittava”, vaan pikemminkin räjähdysherkkä.

Tartuntoja on koko maassa. Epidemian kiihtymisvaiheessa on seitsemän aluetta: Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta.

Vaikka 70 vuotta täyttäneiden tartuntamäärät ovat vielä pieniä, näkyvissä on merkkejä sitä, että ikääntyneiden sairaalahoidon tarve on kasvussa.

Voipio-Pulkin mukaan se kertoo siitä, että korkea ikä on edelleen tärkein yksittäinen vakavan sairastumisen riskitekijä.