Sää lämpenee perjantaina – lännessä jopa 14 astetta

Vesisadealue liikkuu maan keski- ja pohjoisosan yli itään, Koillismaalla sekä Lapissa tulee paikoin myös lunta. Maan eteläosassa sää on poutaista.

Illaksi sää poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi myös muualla maassa.

Lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista tai navakkaa. Sää on erittäin lämmintä. Päivälämpötila on länsirannikolla noin 10 astetta, muualla maassa 5 - 10 astetta. Koillismaalla ja Lapissa lämpötila jää 0 - 5 asteen välille. Yöllä on vain muutaman asteen viileämpää.

Perjantaina sää on suuressa osassa maata poutaista, Pohjanmaalla voi tulla jokunen tippa vettä ja Pohjois-Lapissa vähäisiä lumisateita.

Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja aurinko näyttäytyy monin paikoin, pohjoisessa pilvisyys on runsasta.

Lauha länsituuli on kohtalaista, länsirannikolla navakkaa.

Päivälämpötila kohoaa maan länsiosassa 10 - 14 asteeseen, idässä sekä Oulun seudulla 5 - 10 asteeseen. Lapissa jäädään paikoin lähelle nollaa.

Lauantaina sää jatkuu länsituulisena ja lauhana. Lapin yli itään liikkuu vähäinen matalapaine lumi- ja vesisateineen. Muualla maassa on poutaa, maan etelä- ja keskiosassa aurinko paistaa yleisesti.

Päivälämpötila vaihtelee 10 asteen molemmin puolin, Lapissa jäädään 0 - 5 asteen välille.