Mies pyöräytti naista juhannustansseissa – seurauksena aivovamma, vuoden työkyvyttömyys ja 87 000 euron lasku

Nainen kaatui. Se oli miehen mielestä onnettomuus, mutta oikeus oli toista mieltä.

Juhannusjuhlissa tehty vauhdikas tanssiliike ja partnerin vakava vammautuminen ovat käyneet kalliiksi tanssittajalle. Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut miehen korvaamaan aivovamman saaneelle naiselle kaikkiaan 87 000 euroa.

Mies ja nainen olivat tanssineet juhannusjuhlilla Ruokolahdella 24.kesäkuuta 2017 eli juhannuspäivänä.

Mies oli tarttunut partneriaan tanssilattialla vyötäröltä ja pyöräyttänyt naisen ympäri kiepillä.

Liike epäonnistui. Nainen kaatui selälleen ja iski päänsä betonilattiaan.

Nainen vammautui vakavasti. Hän sai kallonpohjan murtuman, aivojen ruhjevamman ja siihen liittyneen aivoverenvuodon, joka aiheutti aivovamman.

Lisäksi nainen kärsi kasvohermon vaurioitumisesta johtuneesta kasvohalvauksesta ja stressiperäisestä stressireaktiosta.

Seurauksena oli yli vuoden työkyvyttömyys.

Naista vaivasi myöhemmin myös keskittymisen herpaantuminen ja muistiongelmat.

Kihlakunnansyyttäjä Leila Suvantola nosti Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa miestä vastaan syytteen vammantuottamuksesta.

Suvantolan mielestä mies oli huolimattomuudellaan aiheuttanut tanssipartnerille vakavan ruumiinvamman. Syyttäjä väitti, ettei nainen ollut osannut varautua liikkeeseen.

Mies myönsi kuulustelussa pyöräyttäneensä naisen ympäri, mutta piti tämän kaatumista onnettomuutena.

Ainakin yksi tanssin todistajista piti kuulustelukertomuksensa mukaan kieppiä yllättävänä. Toinen kuvaili miehen lähestyneen naista takaapäin.

Käräjäoikeuden heinäkuussa 2019 antaman tuomion mukaan syyteoikeus jutussa on päässyt vanhenemaan, koska haastehakemusta ei saatu toimitettua miehelle ajoissa.

Nainen ryhtyi ajamaan korvausvaatimuksiaan tämän jälkeen riitajuttuna.

Mies kiisti naisen kanteen.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuoreen tuomion mukaan on riidatonta, että mies on aiheuttanut naiselle henkilövahingon. Vastuu tanssitilanteessa on oikeuden mielestä ollut miehellä.

Oikeuden mukaan mies ei ole varmistautunut, että tanssiliike tehdään turvallisesti.

Oikeus arvioi miehen aiheuttaneen partnerin vammautumisen huolimattomuudellaan.

Käräjäoikeus on määrännyt miehen korvaamaan naiselle kosmeettisesta haitasta ja muista haitoista sekä ansionmenetyksistä 71 400 euroa.

Lisäksi miehen on maksettava naisen 15 600 euron oikeuskulut.

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.

Tapauksesta kertoi aiemmin Etelä-Saimaa.