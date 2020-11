Kommentti: Yhdysvaltojen edessä tuntuu olevan vain umpikujia – suurvallan maine rapisee

Yhdysvaltain vaalien jälkeen tuntuu jäljellä olevan vain huonoja vaihtoehtoja, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Yhdysvaltain presidentinvaalit olivat keskiviikkoiltana Suomen aikaa vielä aivan täysin solmussa. Yksi asia on selvä. Kansakunnan yhtenäisyys on rikki. Voi kestää vuosikymmeniä ennen kuin se palautuu.

Mitä nyt tapahtuu? Ainakin viisi asiaa voi seurata.

Biden voittaa

Todennäköisimmältä näytti demokraattien Joe Bidenin niukka voitto republikaanien Donald Trumpista. Koska senaatti näytti jäävän republikaanien käsiin, poliittiset umpisolmut voivat jälleen seurata toisiaan. Tämä on tuttua jo Barack Obaman kausilta ja Trumpin kaudelta.

Biden kuitenkin pyrkisi muuttamaan veropolitiikkaa vähemmän rikkaimpia amerikkalaisia suosivaksi. Hän pitäisi voimassa ja yrittäisi parhaansa mukaan edistää Obaman sosiaaliohjelmia.

Bidenin voitto tuntuisi Trumpin innokkaimmista kannattajista henkilökohtaiselta loukkaukselta. Heitä ei kiinnostaisi mitä presidentti Bidenilla on tarjolla. Jo nyt Obaman aikainen republikaanien teekutsuliike vaikuttaa hyvin kesyltä. Rajua vastarintaa seuraisi.

Trump voittaa

Keskiviikkoiltana myös Trumpin voitto oli aivan mahdollinen. Trump ottaisi siitä kaiken ilon irti, vaikka se olisi kuinka niukka tahansa. Valemedia saisi kuulla kunniansa.

Trump leikkaisi lisää varakkaimpien veroja. Hän pyrkisi lopullisesti tuhoamaan Obamacare-sairausvakuutusohjelman. Trump uskoisi näin edistävänsä maan taloutta, piittaamatta kasvavasta velkaantumisesta. Hänen ensimmäisellä kaudellaan pörssikurssit nousivat ja työttömyys oli pientä ennen pandemiaa.

Trumpin voitto tuntuisi innokkaista demokraateista henkilökohtaiselta loukkaukselta. Heitä veroleikkaukset eivät innostaisi. Demokraattien jo valmiiksi vahva vasen siipi voimistuisi, jos osoittautuisi, että Bidenin maltillisuudesta ei ollut mitään hyötyä. Siitä tulisi kiihkorepublikaanien peilikuva.

Oikeuskaaos

Tämä alkaa olla jo varmaa. Vuoden 2020 presidentinvaalit eivät ratkea uurnilla vaan raastuvassa. Erilaisia kanteita viritellään ja uudelleenlaskentoja vaaditaan. Nyt suurinta ääntä pitää Trump. Epäselvässä tilanteessa demokraatitkin ovat kuitenkin valmistautuneet oikeustaistoihin.

Yhdysvaltojen perustuslain ydin kirjoitettiin 1700-luvulla. Osavaltiot nauttivat suuria vapauksia ja vaalilait vaihtelevat. 2000-luvun haasteet uhkaavat painollaan rusentaa ikiaikaiset käytännöt. Periaatteessa on mahdollista, että jos jossain osavaltiossa ei saada vaalitulosta, valitsijamiehet valitaan toisella tavalla. On epäselvää, olisiko valta tähän kuvernöörillä vai osavaltion kongressilla. Tästä on puhuttu erityisesti tärkeän Pennsylvanian tapauksessa.

Jos edetään normaalisti oikeusteitse, viime kädessä ratkaisu on korkeimmalla oikeudella. Trump on pystynyt nimittämään sinne konservatiivituomareita. Se ei tarkoita, että he automaattisesti päättäisivät hänen hyväkseen. Ennen korkeinta oikeutta pitäisi asioita setviä osavaltioiden oikeuslaitoksissa.

Yleinen kaaos

Vaalipäivänä monissa kaupungeissa kauppojen ikkunoita suojattiin vanerilevyillä. Väkivaltaisuuksia pelättiin. Niiltä on toistaiseksi vältytty nyt.

Ennen vaaleja arvioitiin poliittisissa väkivaltaisuuksissa surmatun vuonna 2020 noin 25 amerikkalaista. Pelkoa luovat aseistetut kaartit, joita on erityisesti äärioikeistolaisilla. Paikka paikoin myös mustilla on omia raskaastikin aseistautuneita kaartejaan, jotka ovat valmiita käymään äärioikeistoa vastaan. Lisäksi on sosialisteja, anarkisteja ja antifasisteja.

Asemiesten marssit ja autokulkueet voivat kuitenkin antaa liioitellun kuvan. Kyseessä on yleensä paikallisista muutaman kymmenen miehen ryhmistä, joilla ei ole oikeaa sotilaallista organisaatiota. Niitä kurissa pitämässä olisi raskaasti aseistettua poliiseja, kansalliskaarti ja viime kädessä vakinainen armeija.

Todennäköisempiä olisivat välillä väkivaltaiseksi kääntyvät suuret mielenosoitukset varsinkin, jos valta tuntuisi jäävän Trumpin käsiin.

Sekasorron mahdollisuus kasvaa, jos kiista venyy ja ratkaisu vaikuttaa toisesta osapuolesta epäoikeudenmukaiselta

Halvaantunut suurvalta

Keskiviikkona vaikutti siis siltä, että edustajainhuone saattaa pysyä demokraattien ja senaatti republikaanien käsissä. Niiden muodostaman kongressin päätöksiä tarvittaisiin uhkaavan umpisolmun avaamisessa.

Tässä ilmapiirissä vaikuttaa siltä, että kumpikaan puoli ei tule antamaan periksi yhtään missään. Uuden presidentin pitäisi vannoa virkavalansa tammikuun lopulla. Kauhukuva on, että silloin on yhä kaksi presidentiksi julistautunutta miestä. Oikeuskamppailut jatkuvat.

Vannoopa valan Trump tai Biden, suuri osa kansaa ei vannojaa hyväksy. Myös poliittinen eliitti on jakautunut.

Köyhässä ja epävakaassa maassa tällainen johtaisi sisällissotaan. Sellainen on Yhdysvalloissakin koettu. Nyt maa on kaiken järjen mukaan tarpeeksi vauras ja vakaa, että tällaista ei tarvitse pelätä.

Presidentistä saatetaan silti kiistellä pitkään ja voittajan oikeutus voi olla puolesta kansaa heikko. Silloin Yhdysvaltain liuku maailman mahtavimman maan korkeuksista alas kiihtyy.