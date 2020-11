Sisäministerin uhkauksesta syytetty oli jo aiemmin käräjillä – syynä herjaavat kirjoitukset Facebookissa

Mies nimitti ravintoloitsijaystäväänsä muun muassa ”psykososiopaatiksi”. Taustalla oli riita rahasta.

30-vuotiasta miestä syytetään sisäministeri Maria Ohisalon laittomasta uhkauksesta. Mies on tällä hetkellä vangittuna jatkamisvaaran vuoksi.­

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) laittomasta uhkauksesta syytetty 30-vuotias mies on ollut aiemminkin hankaluuksissa sosiaalisen median kirjoittelunsa vuoksi.

Helsingin käräjäoikeuden tiedoista selviää, että miehellä on taustallaan erilaisia rikoksia petoksesta törkeään vahingontekoon. IS kertoi aiemmin, että mies on tuomittu muun muassa entisen seurustelukumppaninsa asunnon tuhoamisesta. Rangaistukset ovat olleet sakkoja tai ehdollista vankeutta.

Vuonna 2016 mies ajautui riitaan ravintolan omistavan ystävänsä kanssa. Mies oli tehnyt ravintolalle satunnaisia keikkatöitä, ja hän yritti karhuta omistajalta mielestään maksamatta jääneitä palkkoja muutaman sadan euron edestä.

Kun ystävä ei suostunut maksamaan, mies alkoi herjata häntä ravintolan Facebook-sivuilla. Mies muun muassa väitti, että omistaja raivoaa työntekijöille, rikkoo lakeja eikä maksa veroja. Hän syytti ravintolan omistajaa myös kirjanpitorikoksista ja nimitti tätä ”psykososiopaatiksi”.

– Ravintolan omistaja on mielisairas ja valehtelee ja huutaa, kirjoitti mies eräässä julkaisussaan.

Mies ei kiistänyt kirjoituksiaan vaan päinvastoin sanoi oikeudessakin, että kirjoitusten sisältö on ”kaikilta osin totta”.

Käräjäoikeus katsoi, että miehen kirjoitukset ylittivät selvästi sen, mitä voidaan pitää lain mukaan hyväksyttynä, ja tuomitsi miehen kunnianloukkauksesta 35 päiväsakkoon. Se tarkoitti miehen tuloilla yhteensä 210 euron sakkoa.