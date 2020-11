Poliisilla selkeä käsitys Vallilan surmaillan kulusta: Teosta epäillään kolmea alaikäistä poikaa

Yksi epäillyistä vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa keskiviikkona. Poliisin mukaan tekoon liittyy päihteitä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkion mukaan poliisi on edistynyt hyvin Helsingin Vallilan tapon tutkinnassa.

Larkion mukaan taposta epäillään kolmea poikaa, joista kaksi on 16-vuotiaita ja yksi on 14-vuotias.

– Tutkinta on edennyt hyvin tapahtuman jälkeen ja tapahtumien kulku on aika hyvin saatu selville. Siinä on ollut kolme epäiltyä ja nämä kaikki epäillyt on tavoitettu, Larkio sanoi median edustajille Helsingin käräjäoikeudessa.

Toinen 16-vuotiaista pojista vangittiin todennäköisin syin taposta epäiltynä Helsingin käräjäoikeudessa keskiviikkona. Poliisi esittää mahdollisesti toista 16-vuotiasta poikaa vielä myöhemmin tällä viikolla vangittavaksi.

Vangitun asianajajan Juha-Pekka Hipin mukaan poika on selvittänyt omaa osuuttaan tapahtuneeseen, ja poika on tapahtuneesta pahoillaan.

Kuvassa oikealla asianajaja Juha-Pekka Hippi.­

– Hän on tästä tietysti hyvin järkyttynyt ja yrittää ymmärtää sitä, mitä on tapahtunut, Hippi kertoi.

– Voin todeta sen, että päämieheni on selvittänyt asiaa ja on tästä erittäin pahoillaan, Hippi sanoi toimittajille käräjäoikeudessa.

Kolmatta epäiltyä, 14-vuotiasta poikaa ei voida vangita, koska hän ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa ikänsä takia, eikä asia hänen osaltaan koskaan etene oikeuteen. Larkio ei kommentoi sitä, missä poika on tällä hetkellä.

Tutkinnan tämänhetkisen tiedon mukaan epäillyt ovat yksissä tuumin osallistuneet epäiltyyn tappoon.

– Kaikki ovat yksissä tuumin tätä henkilöä pahoinpidelleet. Uhria on lyöty myös lukuisia kertoja teräaseella, Larkio sanoi.

Henkirikos tapahtui Helsingin Vallilassa Alepan edustalla aamuyöllä viime lauantaina. Poliisin saavuttua paikalla tekijät olivat kadonneet. Puukotettu uhri kuoli vammoihinsa sairaalassa. Hän oli syntynyt vuonna 2001.

Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan teon taustalla ovat päihteet.

– Kyllähän näihin hirvein usein liittyy päihteet ja huumausaineet tänä päivänä. Että kyllä se siltä sektorilta löytyy. Ei voi sanoa kuitenkaan, että se on motiivi, koska itse teolle ei ole mitään motiivia, Larkio toteaa.

Rikoskomisario Jukka Larkio.­

Myös Hippi kertoo, että teon taustalla on päihteet.

– Varmasti ainakin jonkun verran vaikutusta ollut, Hippi sanoi.

Vangittua poikaa epäillään myös Tampereella viime kuussa tapahtuneesta tapon yrityksestä. 16-vuotiaan epäillään silloin yrittäneen ryöstää sattumanvaraisesti valitulta uhrilta rahaa bensanostoon. Kun uhrilla ei ollut rahaa, häntä lyötiin teräaseella vatsaan.

Poliisin mukaan epäilty tapon yritys ei kytkeydy Helsingissä tapahtuneeseen tappoon, vaan kyseessä on kaksi erillistä rikosasiaa.